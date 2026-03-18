Trabzonspor: 0-1

18.03.2026 22:20
İKAS Eyüpspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 27'nci haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlendi.

Ev sahibi ikas Eyüpspor mücadeleye "Felipe, Calegari, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Radu, Legowski, Quinones, Metehan Altunbaş, Umut Bozok" ilk 11'iyle başladı. Konuk Trabzonspor ise "Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Lövik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Umut Nayir, Onuachu" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretemedi. 36'ncı dakikada Muçi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyonda olan Nwaiwu'nun kafayla vurduğu top üstten auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 54'üncü dakikada serbest vuruşu Zubkov ile paslaşarak kullanan Muçi, tekrar pası aldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Muçi'nin dar açıdan şutunda top auta çıktı. 58'inci dakikada Radu'nun sağ taraftan ortasında ceza sahasındaki Legowski'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti. 64'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunu kaleci Felipe yumruklayarak uzaklaştırdı. 66'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ceza sahasına ortaladığı topu kale alanındaki Augusto sol ayağıyla tamamladı: 0-1. Maç Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

OULAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Christ Oulai, maçın 77'nci dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oulai, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta forma giyemeyecek. 84'üncü dakikada oyundan çıkan genç orta saha, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Sürgündeki Kraliçe Farah Pehlevi’den dikkat çeken Nevruz paylaşımı Sürgündeki Kraliçe Farah Pehlevi'den dikkat çeken Nevruz paylaşımı

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:37
Galatasaray Daikin, CEV Kupası’nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:52:28.
