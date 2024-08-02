Trabzonspor'un 57. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un 57. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Trabzonspor\'un 57. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 57. yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

02.08.2024 12:01  Güncelleme: 12:09
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Trabzon spor Kulübü'nün kuruluşunun 57. yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Düzenlenen törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yöneticiler ve eski futbolcular katıldı.

Törende konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Kuruluşumuzdan bugüne her kesimin sevgisini kazanan Trabzonspor, Anadolu devrimini gerçekleştirmiş, kısa sürede şampiyonluklarla ülke futbolundaki haklı yerini almıştır. 57 yıllık serüvende kısa da olsa belki sıkıntılı günlerimiz de olmuştur. Ama çok şükür ki her zaman dik durup inadımızla mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Bugün de sürdürüyoruz. Yarın da aynı hırs, aynı coşku ve aynı inatla sürdüreceğiz" dedi.

Zeyyat Kafkas: "Trabzonspor'un başarıları, Türk futbolunun mihenk taşlarından olmayı sürdürüyor"

2 Ağustos 1967 yılının Trabzon için unutulmaz bir tarih olduğunu belirten Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Bu tarihte Karadeniz'in incisi, Trabzon'un bağrından çıkan Trabzonspor Kulübü resmi olarak kurulmuştur. Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesinde bir şehrin, bir halkın tutkusunu, azmini ve birlikteliğini simgeler hale geldi. Kulübümüz tarih boyunca kazandığı başarılarla ve yetiştirdiği sayısız yetenekli futbolcuyla, Türk futbolunun mihenk taşlarından biri olmayı halen sürdürmektedir. Trabzonspor'un başarıları sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 2 Ağustos 1967'de atılan bu temel bugün halen ayakta ve dimdik geleceğe bakıyor" diye konuştu.

Trabzonspor'un bir başkaldırının, bir direnişin takımı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzonspor bir Anadolu takımıdır. Gariban Anadolu çocuklarının birleşmesinin takımıdır. Ama Trabzonspor aynı zamanda Türk futbolunda Anadolu devrimini yapan takımdır. Trabzonspor, İstanbul büyüklüğüne karşın 'Biz de varız' deyip ayağa kalkan Anadolu yiğitlerinin meydan okumasıdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Metin Genç: "İnşallah 57. yılımızda 9. şampiyonluğumuzu alacağız"

Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise "Bu çok gurur verici. Her şehrin bir takımı var ama Trabzonsporluların bir şehri var. Biz o kadar büyüğüz o kadar güçlüyüz. O nedenle bu gücü bir ve beraberlik halinde markamıza zarar vermeden ayakta ve diri tutmak ve bu mücadelemizi şehrimizin karakteriyle beraber sürdürmekle hepimiz mükellefiz. Ben belediye başkanıyım. Benim Trabzonspor'umuzun bu sene dokuzuncu şampiyonluğu alması için üzerime ne düşüyorsa yapmam lazım. Yönetici olan, sorumlu olan herkesin bunu yapması gerekir. İnşallah 57. yılımızda 9. şampiyonluğumuzu da alacağız" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un 57. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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