Trabzonspor, Alex Douglas'ı Transfer Listesine Ekledi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Alex Douglas'ı Transfer Listesine Ekledi

Trabzonspor, Alex Douglas\'ı Transfer Listesine Ekledi
07.07.2025 13:44
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Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için İsveçli stoper Alex Douglas'a ilgi gösteriyor.

YENİ sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzon spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsveç basını, Trabzonspor'un savunma hattına takviye için İsveçli milli futbolcu Alex Douglas'ı transfer listesine eklediğini yazdı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsveç basını, Trabzonspor'un savunma hattına takviye için İsveçli milli futbolcu Alex Douglas'ı transfer listesine eklediğini yazdı. Haberde, bordo-mavililerin, 25 yaşındaki stoper için girişimlere başladığı iddia edildi. İsveç'in önde gelen spor siteleri Fotbollskanalen ve Fotbolltransfers, Trabzonspor'un Lech Poznan forması giyen Douglas'ı transfer etmek istediğini yazdı. Oyuncuyla ilgili henüz resmi bir teklif yapılmadığı kaydedilirken, bordo-mavililerin ilgisinin ciddi olduğu vurgulandı.

GENÇ YAŞTA DİKKAT ÇEKEN KARİYER

İsveç'in Stockholm kentinde doğan ve 1,90 boyunda olan Alex Douglas, futbola Hammarby altyapısında başladı. Kısa bir süre İspanya'da San Roque forması giyen Douglas, ardından ülkesine dönerek FC Stockholm Internazionale'de forma giydi. 2022'de Vasteras SK'ya transfer olan genç stoper, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve takımının 2023'te Superettan şampiyonluğu yaşamasında önemli rol oynadı. 2024 yazında Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan'a transfer olan Douglas, yeni kulübüyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

İSTATİSTİKLERİYLE ÖN PLANDA

Hava toplarındaki başarısıyla öne çıkan stoper, geçtiğimiz sezon %62'lik hava topu kazanma oranıyla dikkat çekti. Maç başına 2,5 top kazanımı, 11 başarılı müdahale ve 14 kesme ile savunmadaki etkinliğini ortaya koydu. Şu anda piyasa değeri 2,5 milyon Euro seviyelerinde olan İsveçli futbolcunun transferi için Trabzonspor'un yaklaşık 1,5 ila 2 milyon Euro arasında bir bonservis teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'un, savunmadaki alternatiflerini artırmak için kadrosuna katmak istediği öne sürülen Douglas'ın transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Poznan, Futbol, Finans, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Alex Douglas'ı Transfer Listesine Ekledi - Son Dakika

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