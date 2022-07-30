Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu

30.07.2022 22:42

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Trabzonspor ile Sivasspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 4-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

PERDEYİ CORNELIUS AÇTI

Maçın başından sonuna kadar üstün bir görüntü çizen Trabzonspor, 37. dakikada Cornelius'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 51. dakikada yeniden sahneye çıkan Norveçli farkı 2'ye çıkardı. Oyuna bir türlü dengeyi getiremeyen Sivasspor pozisyona girmekte zorlanırken 64. dakikada Larsen, bordo-mavililerin 3. golüne imza attı.

TRABZONSPOR FARKLI KAZANARAK KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor'da Bakasetas ise maçın skorunu belirleyen isim oldu. Yunan futbolcu 76. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı) Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 1 Sivasspor: 0 (İlk yarı) Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor Sivasspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip ediyor

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu - Son Dakika
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