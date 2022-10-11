Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı

11.10.2022 11:05
Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile sahasında 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupası maçlarının ardından ligde oynadığı karşılaşmalarda önemli puan kayıpları yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile sahasında 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupası maçlarının ardından ligde oynadığı karşılaşmalarda önemli puan kayıpları yaşadı.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puan yitirdi.

Trabzonspor, söz konusu 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplarken, 10 puan kaybetti.

Tüm kayıplar Avrupa maçları sonrasında

Karadeniz ekibi, ligde 9 hafta sonunda 17 puan toplarken, tüm kayıplarını Avrupa kupaları maçları sonrasında yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 27 puan dağıtılırken, bordo-mavililer Avrupa maçları sonrası 10 puan kaybederek zirve yolunda avantaj sağlayamadı.

İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Fraport TAV Antalyaspor'a dış sahada 5-2 kaybeden Trabzonspor, sahasında Danimarka temsilcisi ile 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra kendi evinde Galatasaray karşısında da aynı sonuçla (0-0) sahadan ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ardından deplasmandaki Adana Demirspor maçını da aynı sonuçla 3-2 kaybetti.

Trabzonspor, söz konusu maçların içinde tek galibiyetini Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı Gaziantep FK maçında 3-2'lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmayı 90+8. dakikada bulduğu golle kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında ise 0-0 berabere kalarak Avrupa maçlarının ardından puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:59:13. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement