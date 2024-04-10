Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, taraftarların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Aileniz ve tüm sevdiklerinizle beraber sağlık, neşe, bolluk ve bereket dolu bir yaşam dilerim." ifadesini kullandı.
"Bu sezon bazı takımların bütün imtiyazları kendileri için talep ettikleri bir dönem oldu." diyen Doğan, şöyle devam etti:
"İstedikleri olmadığı her maçta, her pozisyonda, önlerine gelen herkese saldırdıkları ve bunu da kendilerinde hak gördükleri utanç dolu bir sezon. Bunun adına da istedikleri olduğu zaman 'Adalet', olmadığında ise 'Adaletsizlik' dediler. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu baskılara, bu saygısız ve edepsiz şımarıklıklara boyun eğerek, tarihte eşi benzeri zor bulunur bir sezona imza attı, atıyor. Her şeye rağmen açıklıkla ifade etmeliyim ki bu utanç verici dönemin sonuna geldik."
Doğan, yeni sezonda TFF ve MHK'de yeni bir yapı kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Kurulurken de her zaman olduğu gibi bir 'Oldu-bitti' hesabı yaparak, kendilerine aynı anlayışla yol arkadaşı arayanların, benzeri bir yapılanma kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. TFF'de ve MHK'de değişimi ilk savunan kulüp olduğumuzun bilinci ve sorumluluğu içerisinde bu 'yalancı' değişimler ve değişimcilere tüm kapıları kapattıracağız. Anadolu kulüplerinin haklarını koruyan, şeffaf bir anlayışı, gerçek adaleti, basiretli ve kararlı bir yönetimi, dürüstlüğü ve haksızlığa karşı dimdik duran yöneticileri arayacağız. Bu yolda İstanbul kulüplerinden gelen dayatmalara ve emrivakilere asla destek olmayacak, 'Evet' demeyeceğiz."
"İnşallah Türkiye Kupası'nı da müzemize götüreceğiz"
Trendyol Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası'nda şampiyonlukla sezonu tamamlamak istediklerine işaret eden Doğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu 'adaletsiz' sezonu üçüncülükle tamamlamak üzereyiz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da müzemize götüreceğiz. Yeni sezon için tıpkı şampiyon olduğumuzda yaptığımız gibi çok erken başlattığımız disiplinli çalışmalarla mali dengemizi koruyan, iddialı bir takım oluşturuyoruz. Bu sezon gösterdi ki futbol dışındaki rakipler de çok güçlü. Bu yüzden bunlara da karşı, gerçek adaleti, güçlü bir temsiliyeti ve dürüstlüğün dışına çıkanı durdurmaya gücü yeten bir hakimiyeti asla göz ardı etmeyeceğiz. Bayram vesilesiyle sizlere en içten duygularımı bir kere daha bizzat aktarmak istedim. Her zamanki gibi bu kulübün gerçek sahipleri olan sizlerin, gönülden Trabzonsporluların yanımızda olduğunu biliyoruz. Bizim de üzerimize düşeni fazlası ile yapacağımız yeni sezonu şimdiden sabırsızlıkla beklediğimizi ifade eder, bir kez daha Ramazan Bayramınızı kutlarım."
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