Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun Açıklaması - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun Açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında bordo-mavili kulüp adına alınan kararların, hem bugünleri hem de yarınları aydınlatacak nitelikte olduğunu belirtti.

27.01.2025 12:47
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında bordo-mavili kulüp adına alınan kararların, hem bugünleri hem de yarınları aydınlatacak nitelikte olduğunu belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan açıklamasında, bordo-mavili kulübün, geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçte olduklarına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında kulübümüz adına alınan kararlar, hem bugünümüzü hem de yarınımızı aydınlatacak niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın talimatıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki Papara Park'ın kulübe tahsis edilmesinin, yalnızca futbol değil aynı zamanda ekonomik kalkınma merkezi olarak hizmet vermesini sağlayacağını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Bu tahsis, stadyum altındaki iş yerlerinin kulüp tarafından işletilmesiyle ciddi bir gelir kaynağına dönüşecektir. Trabzonspor, saha içindeki başarılarının yanı sıra ekonomik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model oluşturacaktır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akyazı'daki 177 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çalışmaların başlatılması, Trabzonspor'un geleceğe daha güçlü yürüyebilmesi adına bir başka değerli adım oldu. İstanbul'daki arazi konusundaki gelişmeler de heyecan verici ve Trabzonspor'un yalnızca Karadeniz'in değil, ülke genelinde bir güç merkezi olma vizyonunu pekiştiriyor."

Doğan, kulüp tarihine altın harflerle yazılacak bu önemli gelişmelerin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğinin en büyük güçleri olduğuna da dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Bulut'a, TOKİ Başkanı Sayın Mustafa Levent Sungur'a, Trabzon milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Mustafa Şen, Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e minnettarlığımı sunuyorum." görüşlerine yer verdi.

Trabzonspor'un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamanın mümkün olmadığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

" Bu şehir, bu kulüp, alın teriyle, azimle ve mücadele ruhuyla şekillendi. Sahada alınan her galibiyet, tribünlerdeki her tezahürat, bu büyük hikayenin parçasıdır. Türkiye Kupası'ndaki hedefimiz de işte bu hikayenin yeni bir sayfasını yazma fırsatıdır. Alanyaspor karşısındaki galibiyet, takımımızın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni takviyelerle, sahadaki mücadelemizin seviyesini daha da yukarı çıkartacağız. Bu süreçte futbolcularımızın sadece birer sporcu değil, Trabzonspor ruhunun taşıyıcıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Tarihin bu dönüm noktasında, taraftarlarımızın desteği ve kulübümüzün kararlılığıyla sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyoruz. Trabzonspor, her zaman olduğu gibi, mücadele etmeyi, üretmeyi ve kazanmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp için alınan kararlardan memnun Açıklaması - Son Dakika

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