Trabzonspor Basketbol Takımı başantrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.