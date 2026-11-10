Trabzonspor Basketbol Takımı başantrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Basketbol Takımı başantrenörü Selçuk Ernak ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımın başantrenörü Ernak'a kariyerinde başarılar diledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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