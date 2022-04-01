Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.04.2022 19:32
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışmaları ile sona erdi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Vitor Hugo da tedavisinin ardından bugün ilk idmanına çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından Hugo ile oyuncuların birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşılarak "1 Nisan şakası değil, Hugo yeniden aramızda" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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