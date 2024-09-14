Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazır

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Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Paparapark'ta karşı karşıya geleceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.00'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye geçti.