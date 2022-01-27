Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan, Taha ve Kerem ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Taha Altınkardeş ve Kerem Şen'i 4,5 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan 3 ayrı açıklamaya göre, oyuncularla 4,5'er yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Batuhan Kör, Taha Altınkardeş ve Kerem Şen'in her birine, 2021-22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 500 bin lira, 2022-23 futbol sezonu için 3 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldıkları ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği ifade edildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, dün Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada ise üç futbolcunun transferi için Bursaspor'la anlaşıldığını açıklanmıştı.