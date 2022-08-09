Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor - Son Dakika
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Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor

09.08.2022 11:07
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor

Trabzonspor'da geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynayan Uğurcan Çakır, bu sezon iki resmi maçta da kalesini gole kapatarak güven vermeye devam etti.

Trabzonspor'da geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynayan Uğurcan Çakır, bu sezon iki resmi maçta da kalesini gole kapatarak güven vermeye devam etti.

Uğurcan Çakır, bu sezon 1 Süper Kupa ve 1 Süper Lig olmak üzere 2 resmi maçta da kalesinde gol görmedi.

Başarılı kaleci, bordo-mavililerin Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşma ile ligde 2-0 üstünlükleriyle sonuçlanan İstanbulspor maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.

Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımı

Trabzonspor, geçen sezon ligde 38 haftada yediği 36 golle Medipol Başakşehir ile birlikte en az golü kalesinde gören iki takımdan biri oldu.

Uğurcan Çakır, görev yaptığı 36 lig karşılaşmasında 33 gol yiyerek maç başına 0,91'lik ortalama yakaladı.

Karadeniz ekibinde Erce Kardeşler 1 maçta 3 gol yedi. Arda Akbulut da oynadığı 1 maçta kalesini kapattı.

133 lig maçında kaleyi korudu

Uğurcan Çakır, ligde 6 sezonda 133 kez bordo-mavili takımın kalesini korurken, 144 gol gördü.

Bordo-mavili takımın 26 yaşındaki başarılı kalecisi, 2017-2018 sezonunda 6 maçta 12 gol, 2018-2019 sezonunda 20 maçta 23 gol, 2019-2020 sezonunda 32 maçta 40 gol, 2020-2021 sezonunda 38 maçta 36 gol, geçen sezon da 36 maçta 33 golü kalesinde gördü. Karadeniz ekibinin kaptanı, bu sezon da ligde 1 maçta gol yemedi.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, kalesinde güven veriyor - Son Dakika

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