Trabzonspor'da Önemli Açıklamalar - Son Dakika
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Trabzonspor'da Önemli Açıklamalar

Trabzonspor\'da Önemli Açıklamalar
16.07.2026 21:15
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Asbaşkan Kafkas, scout ekibiyle yolların ayrıldığını, yeni tesis ve transfer çalışmalarını açıkladı.

TRABZONSPOR Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bordo-mavili kulüpte scout ekibinin başında yer alan Eren Mert ile yolların ayrılması, yeni tesis projesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kafkas, Trabzonspor'da her zaman kulübün menfaatlerinin ön planda olduğunu vurgulayarak, yeni tesis için 3 alternatif üzerinde çalıştıklarını ve transferde 2-3 hamle daha yapabileceklerini söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Scout ekibinin başındaki Eren Mert ile yolların ayrılmasının kamuoyunda geniş yer bulmasına değinen Kafkas, konunun gereğinden fazla büyütüldüğünü belirtti. Son bir yılda kulüpte çok sayıda profesyonel çalışanın ayrıldığını hatırlatan Kafkas, "Trabzonspor'da kalmak istemeyen, birlikteliğini sürdürme konusunda en ufak şüphesi olan kimseyle devam etmeyiz. Çünkü bizim için teknik başarı kadar Trabzonspor ruhu ve aidiyet duygusu da çok önemli. Trabzonspor'da kişileri büyüten kulübün kendisidir. Başkanlar, yöneticiler, futbolcular ve çalışanlar gelip geçicidir. Esas olan Trabzonspor'dur" dedi.

YENİ TESİS İÇİN 3 ALTERNATİF

Yeni tesis projesinde kamulaştırma sürecinin son aşamaya geldiğini ifade eden Kafkas, istimlak bedelinin belirlenmesinin ardından yeni yer konusunda karar verileceğini söyledi. Üç farklı alternatif üzerinde çalıştıklarını belirten Kafkas, kararın kulüp yöneticileri, siyasi temsilciler ve eski yöneticilerle ortak akıl doğrultusunda alınacağını ifade etti. Önceliğin antrenman sahalarının yapılması olduğunu belirten Kafkas, futbolcuların yaşam alanlarının da tamamlanmasının ardından mevcut tesisten taşınacaklarını dile getirdi.

Kafkas, deniz kenarındaki Yıldız bölgesini en güçlü aday olarak gördüğünü belirterek, burada 50 dönümlük dolgu çalışmasının yapılması halinde projenin hayata geçirilebileceğini söyledi. Bunun dışında Araklı ve Yomra'da değerlendirilen arazilerin de bulunduğunu kaydeden Kafkas, stadın yanındaki alanın ise güvenlik endişeleri nedeniyle son seçenek olduğunu ifade etti.

Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından vergi borcuna işleyen yüksek faiz yükünden kurtulmayı hedeflediklerini belirten Kafkas, ilk etapta ödeme yaparak yaklaşık 3 milyar TL seviyesindeki faiz yükünü durdurmak istediklerini söyledi.

2-3 TRANSFER DAHA GÜNDEMDE

Transfer çalışmalarının kamuoyundan uzak ve profesyonel şekilde sürdürüldüğünü belirten Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kanat, hücum ve savunma bölgelerine takviye yapılabileceğini söyledi. Kafkas, "Bir kanat oyuncusu, bir hücum oyuncusu ve Felipe Augusto profiline benzer bir isim daha düşünüyoruz. Chibuike'nin ayrılması halinde bir stoper transferi de gündeme gelebilir. Önümüzdeki süreçte 2-3 transfer daha olabilir. Son kararı teknik direktörümüz verecek, yönetim olarak biz de görüşmeleri yürüteceğiz" diye konuştu.

'ONUACHU VE CHIBUIKE İÇİN TEKLİFLER VAR'

Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki, Suudi Arabistan'dan ise bir teklif geldiğini açıklayan Kafkas, tecrübeli golcünün takım iskeletindeki önemli isimlerden biri olduğunu ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda cazip tekliflerin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Yeni transfer Cabral'ın Trabzon'a gelmeden teklif aldığını da açıklayan Kafkas, "Belki de Trabzon'a gelmeden transfer teklifi alan ilk oyuncu oldu. Ancak bunu hiç düşünmedik. Önce oyuncuyu görelim, ondan sonra değerlendirme yaparız" dedi.

'OULAI'NİN TRANSFERİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TAMAMLANABİLİR'

Inao Oulai'nin transferinde kulüpler arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığını belirten Kafkas, oyuncunun yeni kulübüyle yapacağı görüşmelerin tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Transferin birkaç gün içinde sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Kafkas, Chibuike konusunda ise nihai kararın Başkan Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Fatih Tekke tarafından verileceğini dile getirdi. Kafkas, Chibuike'nin takımın korunmak istenen iskelet oyuncularından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok ciddi teklifler gelmesi halinde Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapılabilir. Ancak normal şartlarda iskelet kadroyu bozmak istemiyoruz. Önümüzdeki sezon uzun ve yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Bu nedenle alternatifli bir kadro oluşturmaya devam ediyoruz. Yerli rotasyonunu da önemli ölçüde tamamladık. Yeni transferimiz de bugün Trabzon'a geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Önemli Açıklamalar - Son Dakika

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