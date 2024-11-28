Trabzonspor'da Yeni Yönetim Listesi ve Borç Durumu Açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor'da Yeni Yönetim Listesi ve Borç Durumu Açıklandı

Trabzonspor\'da Yeni Yönetim Listesi ve Borç Durumu Açıklandı

Trabzonspor'un olağan genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın yeni yönetim kurulu listesi duyuruldu. Kulübün borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğu belirtildi.

28.11.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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TRABZONSPOR'un hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın netleşen yeni listesi açıklandı. Listeyi duyuran Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un güncel net borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu belirtti.

Trabzonspor'da, 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan ve mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak gireceği 78'inci seçimli olağan genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesi netleşti. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim listesine ilişkin bilgi verdi. Ören ayrıca son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine, kulübün üyelik sistemine dair süreç ve gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşma gereği doğduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN YENİ LİSTESİ

Başkan Ertuğrul Doğan'ın tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

"Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu"

DİĞER KURULLAR

Trabzonspor'da diğer kurullarda aday olan isimler ve listeleri ise şu şekilde açıklandı:

Denetim Kurulu Sarı Liste Başkan Adayı İsmet Keskin.

Denetim kurulu: Ünal Özcan Özmenoğlu, Muhammet Zeki Paşaoğlu, Murat Başar Karaosmanoğlu, Atakan Al.

Disiplin Kurulu Kırmızı liste başkan Adayı Av. Haluk Raci Gençosmanoğlu.

Disiplin Kurulu asıl aday listesi: Av. Osman Cora, Av. Sabri Murat Cavga, Av. Aydın Okuyan, Av. Mustafa Çağrı Yayla.

'KULÜBÜMÜZÜN BORCU 3 MİLYAR 940 MİLYON TL'

Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Kulübü'nün geçen hafta KAP'a yaptığı borç bildirimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ören, kulüp borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu söyledi. Ören, "Bize Denetim Kurulundan gelen borcun toplamı bütün şirketler, bütün kulüp hesapları dahil olmak üzere konsolide edilerek verilen hesap 3 milyar 940 milyon TL'dir. Borsaya kota olarak kulüp olarak şirketimizin hesapları inceleniyor. Sonuç olarak konsolide ettiğimizde kulüp ve diğer şirketlerin de alacakları dahil edildiğinde alacakları düştüğümüzde 3 milyar 940 milyon TL borcumuz vardır" dedi.

'SPEKÜLE EDİLEMEZ'

Divan Başkanı Mahmut Ören, hafta sonu yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üye listesi ve Trabzonspor tüzüğünün kimsenin çıkarı uğruna speküle edilecek bir konu olmadığını da ifade etti. Ören, "Son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine, kulübümüzün üyelik sistemine dair süreç ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Kulübümüzün üyelik kayıtları her dönem yasalar çerçevesinde hem tarihine bağlı kalarak, hem de geleceğe odaklı üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için teknolojik yenilikleri bünyesine uyarlama çalışmalarını büyük bir özenle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Yeni Yönetim Listesi ve Borç Durumu Açıklandı - Son Dakika

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