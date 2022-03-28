Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi - Son Dakika

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada vatandaşın en çok dert yandığı konu var

Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor'un yeni sezon planlamasını da şimdiden yapması menajerleri harekete geçirirken, kulübe isim üstüne isim öneriliyor.

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Fanatik'teki habere göre sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek Mohamed Elneny'nin, Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da eski öğrencisine sıcak baktığı aktarıldı.

BONSERVİSİ YOK

Mısırlı orta saha oyuncusunun bonservisinin olmaması iştah kabarttı. Elneny kale hariç her mevkide görev yapabilen bir oyuncu. Sergen Yalçın da Elneny için, "Kalmasını en çok istediğim oyuncu Elneny'ydi" demişti.

BEŞİKTAŞ ÇOK MÜCADELE ETTİ

Siyah-Beyazlılar Elneny'nin transferi için Arsenal'la pek çok kez masaya oturmuştu ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor'a yakın olan Elneny için Beşiktaş'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.