Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi - Son Dakika
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Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

28.03.2022 10:37

Trabzonspor, Mohamed Elneny için harekete geçiyor. Arsenal'la mukavelesi bitecek olan Elneny de Trabzonspor'da oynamaya istekli.

Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor'un yeni sezon planlamasını da şimdiden yapması menajerleri harekete geçirirken, kulübe isim üstüne isim öneriliyor.

Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Fanatik'teki habere göre sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek Mohamed Elneny'nin, Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın da eski öğrencisine sıcak baktığı aktarıldı.

Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

BONSERVİSİ YOK

Mısırlı orta saha oyuncusunun bonservisinin olmaması iştah kabarttı. Elneny kale hariç her mevkide görev yapabilen bir oyuncu. Sergen Yalçın da Elneny için, "Kalmasını en çok istediğim oyuncu Elneny'ydi" demişti.

Hem de bedavaya! Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi

BEŞİKTAŞ ÇOK MÜCADELE ETTİ

Siyah-Beyazlılar Elneny'nin transferi için Arsenal'la pek çok kez masaya oturmuştu ancak sonuç alamamıştı. Trabzonspor'a yakın olan Elneny için Beşiktaş'ın hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi - Son Dakika
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