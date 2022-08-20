Trabzonspor'dan Hollanda'ya başarı öyküsü

Trabzonspor'dan Hollanda ekibi Ajax'a 9 buçuk milyon Euro bonservisle transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin Süper Lig'den bonservisle transfer ettiği ikinci oyuncu olarak tarihe geçerken, takımına kazandırdığı ücretle Trabzonspor'un zirve transferlerinden oldu. 19 yaşında Avrupa kapılarını açan genç yetenek, Trabzonspor tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu olurken Ajax'ın Süper Lig'den yaptığı ilk Türk oyuncu transferi oldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, altyapısından yetişen genç yıldız Ahmetcan Kaplan'ı 9 buçuk milyon Euro bonservis ve sonraki satışından yüzde 15 pay ile Hollanda ekibi Ajax'a gönderdi. Avrupa'nın kapısını aralayan sol ayaklı stoper, transfer başarısı ve ekonomik getirisiyle Trabzonspor ve Süper Lig tarihine geçti.

Ajax'ın Süper Lig'den bonservisle kadrosuna kattığı 2'nci transfer olan Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezonun Nisan ayından bu yana Hollanda ekibinin radarındaydı. Uzun süren görüşmeler sonunda Trabzonspor ile Ajax el sıkışarak genç oyuncunun transferini tamamladı. Yeni kulübüne 5 yıllık imza atan ve Trabzonspor'a sonraki satışından yüzde 15'lik pay sağlayan genç yıldız, Hollanda devinin Süper Lig'den transfer ettiği ilk Türk oyuncu olma başarısını gösterdi.

TRABZONSPOR'UN EN PAHALI SATIŞLARINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Genç yetenek, Trabzonspor'un bugüne kadar yaptığı en pahalı satışlar listesinde, 2019 yılında Lille'ye 17 buçuk milyon Euro bonservisle transfer olan Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor'da kiralık olarak oynadığı dönemde 20 milyon fesih bedeliyle Leipzig'e giderek bordo mavililere 10 milyon Euro kazandıran Alexander Sörloth'un ardından 3'üncü sıraya yerleşti. Bordo mavili kulübün en yüksek bedelli transferler listesinde genç yeteneği 8.7 milyon Euro bedelle Rubin Kazan'a giden Gökdeniz Karadeniz, Rus ekibi Zenit'e 7.5 milyon Euro'ya transfer olan Fatih Tekke, Galatasaray'a 7 milyon Euro'ya giden Burak Yılmaz ve 6.4 milyon Euro ile Parma'ya transfer olan Juraj Kucka takip ediyor.

YUSUF YAZICI'DAN SONRA EN BAŞARILI YERLİ TRANSFERİ

Genç yetenek, futbolcu cevheri bir altyapıya sahip Karadeniz fırtınasının kendi bünyesinde yetiştirerek dünya futboluna kazandırdığı oyuncular listesinde ise, yerli oyuncu olarak Yusuf Yazıcı'nın ardından en başarılı ikinci transfer olarak bordo mavili kulübün tarihine geçti.

HOLLANDA LİGİ'NİN DE ZİRVESİNDE

Ahmetcan Kaplan, Süper Lig'den Hollanda ligi Eredivisie'ye yapılan en pahalı transferleri listesinin de zirvesine yerleşti. Ahmetcan'ın ardından, 1.64 milyon Euro'ya Vitesse'ye transfer olan Matus Bero 2'nci, yine Ajax'a giden Şota Arveladze 1.6 milyon Euro ile 3'üncü sırada bulunuyor.

AJAX'IN DA TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor'un yetiştirdiği Ahmetcan, genç futbolcuları kadrosuna katıp yetiştirerek Avrupa sahnesine çıkaran Ajax'ın tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncular arasında 17'nci sırada yer aldı. Sol ayaklı oyuncu ayrıca, 16 milyon Euro'yla Daley Blind'in ardından kırmızı beyazlı kulübün en yüksek bonservis ödediği 2'nci stoper olarak da futbol tarihine geçti.

4 YILDA ZİRVEYE ÇIKTI

Futbol kariyerine Trabzonspor'da 2018 yılında başlayan Ahmetcan, başarılı performansıyla 2 yıl içerisinde 16-17 ve 19 yaş takımlarına yükseldi. 19 yaş altı takımında oynadığı 2020 yılında Trabzonspor'la profesyonel sözleşme imzalayan genç yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın dikkatini çekerek hızla A takıma yükseldi. 4 yıl önce başladığı futbol kariyerinde büyük çıkış yakalayan genç stoper bu süreçte 8 kez 16 yaş, 14 kez 17 yaş, 5 kez 19 yaş ve 2 kez de 21 yaş kategorilerinde milli takıma davet edildi.

PİYASA DEĞERİ TIRMANDI

2021 yılında kulüple olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan Ahmetcan'ın piyasa değeri bu süreçte hızla arttı. Ahmetcan'ın 19 yaş takımında olduğu dönem olan 2020 yılı Ağustos ayında 50 bin Euro olan piyasa değeri, Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunda tırmanarak Haziran ayında 2.80 milyon Euro'ya ulaştı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda 9 maçta kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamayan Ahmetcan A takımda ilk kez, 2021-22 sezonunun 7'nci haftasında oynanan Alanyaspor maçında 12 dakika sahaya çıkabildi. Ligin 8'nci haftada deplasmanda oynanan Kayserispor maçında Denswil'in sakatlığı, Hugo ve Hüseyin'in de kart cezaları nedeniyle savunma hattında oluşan krizi fırsata çeviren Ahmetcan, A takımda ilk kez bir resmi maçta 90 dakika forma giydi.

HAYATİ KURTARIŞLARLA HAFIZALARA KAZINDI

Performansıyla kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan 2003 doğumlu oyuncu, ikinci devrede oynanan Fenerbahçe ve Göztepe müsabakalarında kale önü ve kale çizgisinde yaptığı hayati kurtarışlarla hafızalara kazındı. Bordo mavili takımda 13 kez Süper Lig, 5 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Ahmetcan, 2021-22 sezonunda resmi maçlarda toplam 1216 dakika süre aldı.

Trabzonspor'un yeni sezon kampına katılan ve transfer görüşmeleri sürdüğü için UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı olan Kopenhag müsabakası ile lig maçlarında riske edilmeyen oyuncu, 4 yıl önce başladığı futbol kariyerini Avrupa'nın önemli kulüplerinden Ajax'ta sürdürecek.