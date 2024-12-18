Trabzonspor Düşme Hattında Korku Yaşıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Düşme Hattında Korku Yaşıyor

Trendyol Süper Lig'de 15. sırada yer alan Trabzonspor, düşme hattına girebilir tehlikesiyle karşı karşıya.

18.12.2024 12:20
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasını düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Bordo-mavili takım, 1974-75 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

En kötü derecesi 2001-2002 sezonunda

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.

Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

Bordo-mavili takım, söz konusu sezonun 16. haftasını ise 22 puanla 8. sırada bitirdi.

Hafta sonu düşme hattına girme olasılığı

Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek.

Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Düşme Hattında Korku Yaşıyor - Son Dakika

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