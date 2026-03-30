Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

30.03.2026 16:29
Ligde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ''İstanbullu 3 rakibine'' karşı şansı tutmuyor. Bordo-mavili ekip, Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta galibiyet elde edemedi. Tekke, Galatasaray'a karşı kazanarak bu kötü seriyi sonlandırmanın peşinde.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde "İstanbullu 3 rakibine" karşı 8 maçta kazanamadı.

FATİH TEKKE İSTANBUL'UN DEVLERİNE KARŞI KAZANAMIYOR

Sezonda 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, "İstanbullu 3 rakibi" karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Karadeniz ekibi, yaklaşık 1 yıllık sürede teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde "İstanbullu 3 rakibi" ile Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da birer olmak üzere oynadığı 8 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

GALATASARAY İLE 5. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile beşinci kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında ligde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası finali ve Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarını kaybetti. Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Galatasaray'a karşı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

FENERBAHÇE'YE İKİ MAÇTA DA KAYBETTİ

Trabzonspor, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Fatih Tekke ile ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Karadeniz ekibi, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Tekke ile deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı bu sezonun ilk yarı maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takıma sezonun ikinci yarısında sahasında da 3-2 yenilen Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak elendi.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

7 GOL ATTI, 20 GOL YEDİ

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde "İstanbul'dan rakipleri" Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçlarında 7 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde - Son Dakika
