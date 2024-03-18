Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan saha olayları Avrupa basınında geniş yer buldu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı esnada çok sayıda bordo-mavili taraftar, sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Bu olaylar, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
İspanya
İspanyol AS gazetesinin, 'Türkiye'de Skandal' başlığıyla duyurduğu haberde, "Trabzonspor'un pek çok taraftarı, bu pazar günü sahasındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından, Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Maçın sona ermesinin ardından Fenerbahçe oyuncuları ve teknik ekip sahada galibiyeti kutlamaya çalıştı ancak büyük bir grup Trabzonspor taraftarı sahaya girerek rakip takıma saldırdı. Futbolcuların kendilerini savunması sonucu çıkan kavgada, oyuncular soyunma odasına kadar kendilerine eşlik eden güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Maç sırasında da gerginlik yaşanırken, hakem Halil Umut Meler, Trabzonsporlu taraftarların sahaya havai fişek ve bardak su atması nedeniyle oyunu birkaç kez durdurmuştu" ifadeleri kullanıldı.
Marca ise 'Bu ne ilk ne de son olacak' başlığını atarak, "Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor. Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında galibiyeti kutladı. Trabzonspor taraftarları sahaya indi ve ortalık karıştı" denildi.
İngiltere
İngiliz Daily Mail gazetesinde de Trabzon'da yaşanan saha olayları geniş yer buldu. Gazete, 'Şiddet sahneleri' baslığıyla verilen haberde, "Pazar gecesi Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Fred'in iki gol atmasının ardından Chelsea'nin eski forveti Michy Batshuayi'nin galibiyet golünü attığı dramatik Süper Lig karşılaşması bitişiyle patlak verdi. Sahaya meşaleler ve başka nesneler fırlatan Trabzonspor taraftarları, son düdükten sonra saha içini işgal etti. Batshuayi'nin bir taraftara dönen tekme attığı görüldü, eski QPR yıldızı Bright Osayi-Samuel de taraftarlara karşılık verdi" değerlendirmesi yapıldı.
Portekiz
Portekiz A Bola gazetesi ise 'Kaos, saf kaos' cümlelerine yer verdiği haberde, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son düdüğüyle, ev sahibi taraftarlar ve konuk takım oyuncuları arasında inanılmaz şiddet sahnelerine sahne oldu. Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı ve galibiyet golünü 87. dakikada Batshuayi kaydetti. Maçın bitiminden sonra Fenerbahçeliler, 3 puanı kazanmayı kutlamak için sahanın ortasında toplandı. İşte o zaman Trabzonspor taraftarları sahayı istila etmeye, rakip oyuncuları aramaya başladı ve oyun alanı, stadyumdaki yetkililerin önleyemediği gerçek bir meydan savaşına sahne oldu" diyerek okuyucularına olanları aktardı.
Almanya
Alman Bild de 'Taraftarlarla oyuncu kavgası' başlığıyla öne çıkardığı haberine, "Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 yenmesi son düdükten sonra fitili ateşledi. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya hücum ederek Fenerli futbolculara saldırdı. Hatta bir Trabzonspor taraftarı köşe bayrağını alıp keskin köşeyle oyunculara saldırmaya çalıştı. Fenerbahçeli profesyoneller ve hakemler son olarak güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına getirildi. Taraftarların sahaya cisim atması nedeniyle maç birçok kez yarıda kesilmek zorunda kalmıştı" açıklamalarıyla devam etti.
İtalya
İtalyan Tuttosport, 'Türkiye'de saçmalık, Fenerbahçe oyuncularına saldırı' başlığıyla anlatılan haber, "Türkiye'de inanılmaz şiddet vakası. Sahada Trabzonspor'a karşı galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular, ev sahibi taraftarların saldırısına uğradı. Türkiye Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda 3-2 kazanan Edin Dzeko ve takım arkadaşları, kutlamalar sırasında saha ortasında temas kurmaya çalışan ev sahibi taraftarlarının saldırısına uğradı. Trabzonspor taraftarları, takımının yenilgisini kesinleştiren bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek rakip takım oyuncularının üzerine gelerek yasaklı maddelerle saldırdı. Gerçek bir kavga çıktı ve elde edilen önemli zaferi kutlayan oyunculara karşı inanılmaz şiddet sahneleri ve kargaşa ortaya çıktı" şeklinde paylaşıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Avrupa Basınında Geniş Yer Buldu - Son Dakika
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin olağan genel kurulu sonrası seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapılarak yeni yönetim kurulu belirlendi. Başkan Selçuk Kılıç liderliğindeki yönetim kurulu, Barış Yurduseven, Yunus Emre Sel, Nurgül Günaydın, Özer Çalık, Yahya Karabina ve İsmail Düzgün'den oluşuyor.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından izne ayrıldı. Sarı kırmızılılar, Perşembe günü tekrar toplanarak hazırlıklarına devam edecek.
Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah'ı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Çorum'da düzenlenen törende şehit Habip Gökçe'nin kabrinde, Mirayşah tarafından bırakılan not vatandaşları duygulandırdı. Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Mirayşah'ın jimnastik yarışmasını izlemek için onun yanına gitti ve tebrik etti.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırınları hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatları açısından denetledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Denetimler ramazan boyunca devam edecek.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında oynadığı Ulalarspor maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçta Hacılar Erciyesspor'un golünü Yusuf Karaboğa atarken, Erzincan Ulalarspor'un golünü Abdulkerim Yucar kaydetti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta İsmail Kartal'ın başına isabet eden yabancı madde sonrası Serdar Dursun'un bordo-mavili taraftarları selamladığı görüldü. Dursun'un o anlarına kimse anlam veremedi.
Elazığspor'un başında çıktığı 17. maçtan da yenilgisiz ayrılan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atan teknik direktör Bülent Yenihayat, Anadolu Üniversitesi maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yenihayat, takımın kart problemine dikkat çekerek, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ve her maçın final niteliği taşıdığını belirtti.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Talasgücü Belediyespor, evinde İnegöl Kafkasspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla tamamladı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023-2024 faaliyet programında yer alan Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Van'da sona erdi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara 13 ilin 141 sporcu ve 35 hakem ile antrenörü katıldı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo sporcuları 4 birincilik ve 1 üçüncülük madalyası kazandı.
Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah'ı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Çorum Belediye Başkanı, Mirayşah'ın jimnastik yarışmasını izleyerek tebrik etti ve ona başarılar diledi. Mirayşah'ın babasının kabrine bıraktığı notta duygusal ifadeler yer aldı.
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, Mersin Barosu Spor Kulübü'nü 91-79 yenerek grupta 2. sıraya yükseldi. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, galibiyetin ardından hedeflerinin Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor Kulübü maçında da galibiyet olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?