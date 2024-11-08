Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti

Devre arasında hakemini eleştirdiği Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yayına çıkmayan Tolga Zengin, hakem hakkında yaptığı yorum sonrası kanaldaki bir yöneticinin ''burada hakem hatası konuşmuyoruz'' demesi üzerine bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek yayıncı kuruluştan ayrıldığını açıkladı.

08.11.2024 23:10
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin maç sonunda yayına çıkmamış, sebebi çok merak edilmişti. Zengin, yayına çıkmama nedeni açıklayarak yayıncı kuruluştan ayrıldı.

DEVRE ARASI HAKEMİ ELEŞTİRMİŞTİ

Yayıncı kuruluştayorumculuk yapan Zengin, devre arasında hakemi sert eleştirmişti. Bordo mavili takımın sayılmayan golüyle ilgili konuşan Zengin, "Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum" demişti.

MAÇ SONUNDA DA YAYINA ÇIKMAMIŞTI

Tolga Zengin, karşılaşma sonunda ise yayında yoktu. Ünlü ismin, yayından kendi isteği ile mi ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu olmuştu. Bir dönem Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kalesini koruyan eski kaleci, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

YAYINCI KURULUŞTAN AYRILDI

Tolga Zengin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında hakem hakkında yaptığı yorum sonrası kanaldaki bir yöneticinin "burada hakem hatası konuşmuyoruz" demesi sonrası yayıncı kuruluştan ayrıldığını açıkladı.

"ASLA TALİMATLA HAREKET ETMEDİM"

Tolga Zengin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ülkede futbolun marka değerinin gelişimi için saha içinin daha fazla konuşulması gerektiğini savunan bir yorumcu olarak, bir süredir kamuoyunu meşgul etmenin üzüntüsünü yaşıyorum.

2020-2021 sezonundan itibaren Bein'de futbol yorumcusu olarak görev yapıyorum. Bu göreve başlarken tek isteğim, düşüncelerime müdahale edilmemesiydi. Bu isteğim de kabul görmüştü. İlk günden bu yana futbolun güzelliklerini, gelişimine katkı sağlayacak bir dille konuşmaya özen gösterdim. Kanal yönetiminden yaşanan son olaya kadar fikirlerimi ifade etmemi engelleyecek herhangi bir müdahale görmedim ve bu duruşumdan ödün vermedim. Kamuoyu bilir ki, doğru bildiklerimi her zaman koşullar ne olursa olsun dile getirdim. Daha önce formasını giydiğim, kaptanlıklarını yaptığım, aidiyet hissettiğim camiaları dahi eleştirmekten geri durmadım.

Hakem hatalarını yorumlamak program konseptimizde yer almadığı için bu kurala saygı gösterdim. Ancak, geçen hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında çok tartışılan bir pozisyonla ilgili hakem performansına girmeden, sadece "iyi niyet görmediğimi" belirttim. Bu, bir futbol yorumcusu olarak en doğal hakkımdır. Bazı pozisyonlar hakemi dışarıda bırakılarak değerlendirilemez ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum.

Program sonrasında bir yönetici, haddini aşan bir üslupla "Burada hakem hatası konuşmuyoruz!" diyerek beni uyardı. Bu davranışı kabul edilemez buldum ve maç sonunda yayına devam etmeme kararı aldım. Hayatım boyunca asla talimatla veya etki altında hareket etmedim. Böyle bir durumda yayına devam etmemek, kendi payıma en doğru karardı. Kararımın arkasındayım.

Olayın ardından, yıllardır çalıştığım kuruma olan saygımdan dolayı konuyla ilgili bir açıklama yapmalarını bekledim. Ancak bu kurumsal refleksin gösterilmemesi nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duydum.

Hayatım boyunca duruşumdan ve prensiplerimden ödün vermedim, vermeyeceğim. Bu süreçte destek veren tüm futbolseverlere, mesai arkadaşlarıma, yayıncı kuruluş emekçilerine teşekkür ederim. Farklı bir hikayede yeniden görüşmek dileğiyle."

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti - Son Dakika

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