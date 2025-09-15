Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarla Buluştu

Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarla Buluştu
15.09.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, döndüğü şehirde taraftarları tarafından karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından şehre dönen Trabzonspor'u, taraftarlar karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili kafileyi ise bordo-mavili taraftarlar karşılayarak teknik heyete ve futbolculara moral verdi.

Trabzonspor Kulübü de bu karşılamayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Okay Yokuşlu özür diledi

Okay Yokuşlu da gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Yokuşlu, "Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugünkü mağlubiyetin bütün sorumluluğu benimdir. Bütün takım arkadaşlarımın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Okay Yokuşlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Politika, trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:20:31. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.