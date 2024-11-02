Trabzonspor-Fenerbahçe Rekabeti - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe Rekabeti

Trabzonspor-Fenerbahçe Rekabeti

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 136. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rekabette galip durumda.

02.11.2024 10:17
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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette sarı-lacivertlilerin 52'ye 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ligde 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Sezona üst üste beraberliklerle başlayan ve teknik direktör değişikliği yaşayan bordo-mavililer ise 9 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puanla 9. sırada bulunuyor.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 135 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu rekabette Fenerbahçe 52 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor 44 maçta gülen taraf oldu. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda Kanarya 173 gol atarken, Karadeniz ekibi 154 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 103. maç

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, bordo-mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanırken, İstanbul'da oynanan maçtan ise bordo-mavililer aynı skorla galip ayrıldı.

Yeni stadyumda 9. kez

Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlileri 7'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Akyazı'da 8 kez konuk etti. Bu süreçte ligdeki maçlarda Trabzonspor 4 maçta sahadan galip ayrılırken, Fenerbahçe de 2 maçta 3 puan aldı. 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan müsabakayı da ev sahibi ekip kazandı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük skorla yendi. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

Fenerbahçe 24 maçtır deplasmanda yenilmiyor

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Kazandığı maçlarda kalesini gole kapattı

Sarı-lacivertliler bu sezon Beşiktaş ile birlikte en az gol (7) yiyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. Geride kalan 9 karşılaşmanın tamamında kaleyi Dominik Livakovic korurken, bu golleri puan kaybedilen 3 maçta yedi. Livakovic, kazanılan 6 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

Fred'in cezası bitti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, kart cezasını tamamladı ve bordo-mavililere karşı sahada olacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder'in de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Jose Mourinho, 2. kez Trabzon'da

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzon'da 2. kez sahaya çıkacak. 2021-2022 sezonunda İtalyan ekibi Roma'nın başında olan Mourinho, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile eşleşirken, 19 Ağustos 2021'de oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı. Rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek gruplara katıldı.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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