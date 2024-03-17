Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe: Süper Lig\'de heyecanlı maçı Fenerbahçe kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic'in müdahale edemediği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
74. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan uzun topla buluşan Pepe'nin kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
75. dakikada Djiku'nun ceza sahası içinde Denswill'e yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Trezeguet, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in sağından filelere yolladı. 2-2
87. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında Berat Özdemir'in kafasıyla havalanan meşin yuvarlak sağ çaprazda Batshuayi'nin önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın ayaklarına çarparak filelerle gitti. 2-3
90+6. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Bardhi dk. 46), Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Trezeguet (Fountas dk. 90+5), Pepe, Enis Destan (Umut Bozok dk. 64)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Oosterwolde dk. 46), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Mert Müldür dk. 90+4), Szymanski (Batshuayi dk. 83), Tadic, Dzeko (Serdar Dursun dk. 83)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Zeki Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Fred (dk. 13 ve 45+4), Batshuayi (dk. 87) (Fenerbahçe), Enis Bardhi (dk. 63), Trezeguet (dk. 78 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Enis Destan, Denswill, Eren Elmalı, Trezeguet, Umut Bozok (Trabzonspor) Djiku, Osayi-Samuel, Oosterwolde (Fenerbahçe) - TRABZON
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, ikinci devrede yaşanan kırılmanın takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise galibiyetin önemine vurgu yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
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