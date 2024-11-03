Trabzonspor, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

Trabzonspor, Fenerbahçe\'ye Mağlup Oldu

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 3-2 yenilerek 11. haftayı üzülerek kapattı.

03.11.2024 23:21
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SÜPER Lig 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk. Ama golü bulamadık. Oyunun kontrolünü iyi yapmıştık önde baskıyla. Rakibin o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu biliyorduk. Çoğunlukla iyi yapmamıza rağmen yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı ve rakibin arkamıza attığı top sonrası yediğimiz gol ilk yarının 1-0 aleyhimize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltı pozisyonlarıyla 2 tane attıktan 2-1 öne geçtikten sonra yine yediğimiz ikinci golden sayısal fazlalığımız var, yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolun adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular, saha ambiyans her şey güzeldi. Oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. Çünkü bütün oyuncular sonuna kadar maça asıldılar. Baktığınız zaman oyun bittiği zaman tabi etkisi oldu. Bu kadar emeğin karşılığında bu olmamalıydı. Ama hatalarımızı yine gördük. Dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü, yakalanan pozisyonda atamamız kötü. Diğerlerini zaten konuşmayı doğru bulmuyorum. Hak edilen bir galibiyet olabilecekken tam tersi mağlup olarak buradan ayrıldık" dedi.

'HEM MAÇI KAZANIP HEM DE ŞİKAYETÇİ OLMAK İLERİYE DÖNÜK BİR YATIRIMDIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası VAR Hakemi ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine "VAR'dan kazanmasına rağmen şikayetçiyse ben de şikayetçiyim. Hem maçı kazanıp hem de şikayetçi olmak ileriye dönük bir yatırımdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MOURİNHO: KULÜBÜME, HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Fenerbahçe'ye her şeyini vereceğini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Maçlara bakmaya başladım Türkiye'ye gelme durumum oluştuktan sonra. Ama benim bakış perspektifim farklıydı. Gelecekte çalışacağım oyuncuları tanıma adına daha çok oyunculara odaklanmıştım maçları izlerken. Başka şeylere odaklanmamıştım. Tamamen takıma odaklanmıştım. Tabi ki ben buraya gelmeden önce bana bunlar bahsedilmişti başkanımızla buluştuğumuzda, sportif direktörümüzle konuştuğumuzda. Hatta daha da öncesinde bildiğiniz gibi başka önemli ve saygı duyulası bir Türk kulübüyle de görüşmüştüm. Bunlar bana bahsedilmişti. Ama boyutunu görünce inanamadım. Çünkü gerçekten çok karanlık ve kötü kokuyor diyebilirim. Tabi ki benim işim bu. Ben her şeyimi vereceğim kulübüme" dedi.

'TRABZONSPOR'A KARŞI BİR DURUMUM YOK'

Sisteme karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan Mourinho, "Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum kesinlikle ve kesinlikle Trabzonspor'a karşı bir durumum yok. Yıllar boyunca iki kulüp arasında bir rekabet var ama bu rekabet benimle değil. Ben burada Roma ile de oynadım. Çok güzel bir stat, taraftarlar takımlarını her zaman destekliyorlar. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor sonuçları almak için. Ama bazı oyuncular var ki onlar çok iyi biliyorlar şunu öğrenmişler ki Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız zaman sistem de sizden yana. Dolayısıyla bu oyuncular da bu duruma adapte oluyorlar. Trabzonspor'dan bazı oyuncular bunu biliyorlardı ki bunu da akıllı bir şekilde kullandılar. Belirtmiş olduğum gibi asla Trabzonspor'a karşı bir durumum yok. Onlar için en iyi dileklerimi diliyorum. Ama sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün de sistemin bir adı vardı o da Atilla" şeklinde konuştu.

'VAR HAKEMİ MUHTEMELEN ÇAY İÇİYORDU'

Oyuncu değişikliği ve hakemlerle ilgili soru üzerine konuşan Mourinho, "Zorlu bir maçta oyunun kontrolünü bir şekilde sağladık. Ben rakibin hakkını vermeyi her zaman severim. Belirtmiş olduğum gibi oyunun kontrolünü sağladık ve 1-0 öne de geçtik. Ta ki VAR hakemi Atilla uyanana kadar. İlk yarıda muhtemelen çay içiyordu tabi ki alkol içiyordu diyemem ama muhtemelen oturup Türk çayını içiyordu çünkü Osayi-Samuel'e yapılan çok net bir kırmızı karttı. Eğer Fenerbahçe oyuncusu böyle bir pozisyon yapmış olsaydı muhakkak saha içerisinde de zaten kart vermekten korkmazdı. Ama bize karşı oldu mu hakemler karar vermeye korkuyorlar. İlk penaltı aslında Atilla penaltısıydı. İkinci penaltıyı ben kulübeden gördüm. Evet bu bir penaltı. Rakip penaltı kazandığı zaman büyük ihtimal gol atıyor, gole yaklaşmış oluyor. Ama penaltıyı atamasalardı maç 1-1 olsa bile 1-1 bizi mutlu eden bir skor değildi. Bu yüzden zaten o değişikliği yapma kararını vermiştik. Bright'ı oyundan almak zorunda kaldım. Çünkü kendisinin sarı kartı vardı. Çünkü büyük Atilla bizim için büyük risk olurdu. Değişiklik yaparken de sahaya iyi oyuncular sürdük. İrfan Can Kahveci, Dzeko, Kostic, İsmail gibi iyi oyuncular sürdük sahaya maçı çevirebilmek için. Ama bana göre en büyük skandal maç içerisinde lehimize verilmeyen penaltı. Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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