Trabzonspor, Galatasaray'a 2-0 Kaybetti - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Galatasaray'a 2-0 Kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası konuştu.

10.05.2025 23:19
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SÜPER Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç değerlendirmesinde bulunarak, "Yayının başında da söylediğim gibi bugün top rakipteyken iyi oynamamız gerekiyordu. Bence bugün bunu çoğu bölümlerde riskli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İkinci toplarda belki yüzde elli yüzde elli daha başarılı olmamız lazımdı çünkü onlara çok çalışmıştık. Bugün olumuz olarak biraz daha topun bizde kalması gerekiyordu. Ama bence kırılma noktaları rakipteyken pozisyonlar da verdik hatalar da yaptık gayet doğal olarak. Ama ilk yarı iki tane pozisyon var, onlardan bir tanesinin gol olması lazımdı. Bu olmayınca ikinci yarı aslında ilk bölümde yine baskı sonra yine biraz daha farklı bir şey düşünmüştüm fakat maalesef öngöremediğimiz sakatlıklar oldu" dedi.

'GALATASARAY TAKIMINI ZORLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

"Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum" diyen Tekke, "Şimdi önümüzde ligin bizim için en değerli maçı var. Kolay bir maç mı? Hayır. Bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum. Kupa maçı daha farklı olacak diye ümit ediyorum. Daha farklı olacaktır. Umarım Savic'in durumu yarın belli olacak. Okay'ın durumunu bilmiyoruz. Enis büyük ihtimalle 2-3 hafta gibi gözüküyor belki daha fazla. Dolayısıyla tüm bu olumsuz gözüken sezon boyunca şu an gözüküyor ama şimdi maç sonunda diyorum 'iyi ki rotasyon yapmışım.' Çünkü Trabzonsporumuzun bence bu yılki en önemli maçı çarşamba günü. Umarım oradan kupayla mutlu bir şekilde taraftarımızı mutlu ederek ve geleceğimiz adına Avrupa kupalarında başlayarak devam etme, bu bizim için çok çok önemli ve değerli; umarım bunu başarırız. Ama bizim her maçımız zor oluyor; o maç da zor olacak. Umarım biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

'LİGTE YAŞANANLAR ORTADA'

Hakemle ilgili soru üzerine konuşan Fatih Tekke şunları söyledi:

"Bugün bir daha tekrar yayından gördüm. Ofsayt çizgisinin çekilen adamın arkasındaki adam gözükmüyor mesela, o da enteresan. Geçen hafta bundan dolayı bir serzenişimiz oldu haklı olarak. Genel hatlarıyla ligin bir senelik tutumu, durumu, organizasyonu neyse yaşananlar ortada, herkesin malumu. Bunları konuşarak kafa ağrıtmaya gerek yok."

OKAN BURUK: İNŞALLAH ÇARŞAMBA GÜNÜ DAHA ZEVKLİ BİR MAÇ OLUR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Gole yaklaştık ve arkasından golü bulduk. Bence 1-0'da maçın kırılma anı oldu, devamında 2-0'la bitirdik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Çok daha fazla pozisyona girdik. Ama Trabzonspor takımını da gerçekten kutluyorum. Bugün onlar da iyi bir mücadele ortaya koydular. İnşallah çarşamba günü daha zevkli bir maç olur. Kupa finalinde tekrar oynayacağız. Dediğim gibi rakibimiz orada belki en iyi 11'i ile çıkacak. Bize daha çok zor anlar yaşatmaya çalışacak. Çok da iyi futbolculara sahipler. İnşallah daha güzel bir maç daha güzel bir final olur. Tabii ki hedefimiz kupayı da kazanmak" dedi.

'İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK'

Türkiye kupası finaline değinen Okan Buruk, "Arada 4 gün var, aslında dinlenmek için çok uygun bir süre. Burada sadece sakatlıklardan korkabilirsiniz. Trabzonspor'un bizim kadar kadro genişliği olmadığı için biz burada biraz daha cesur olduk. Tabii ki bizim ilk hedefimiz şampiyon olmak. Bu da şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçtı. Bu maçı kazandıktan sonra bir sonraki maçın kadromuzu nasıl yapacağız, biz de değişiklik yapacak mıyız bir sonraki maçta, kimlerle oynayacağız, buna karar vereceğiz. Dediğim gibi Trabzonspor'a göre avantajımız şu anda daha geniş bir kadroyla olmamız. Tam kadroyuz ilk defa. Sezonun büyük bölümünde biz de eksiklikler yaşamıştık ama şu anda tam kadro buradayız finalde de aynı şekilde olacağız" şeklinde konuştu.

'LİGDE DE ÇOK BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK KURDUK'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'Ligin sonucu başlamadan belliydi' şeklinde kullandığı ifadeye ilişkin soruya Okan Buruk şu yanıtı verdi:

"Genel olarak buna çok girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten şu an kime sorarsanız sorun Türkiye'nin en başarılı takımı oyun olarak da bence kadro yapısı olarak da Galatasaray'ın olduğunu söyleyecek. Biz de zorlu dönemler geçirdik. Bizim de zaman zaman iyi oynamadığımız dönemler oldu ama özellikle rakibimize karşı hem puan olarak üstünlük kurduk hem maçlara baktığımızda çok rahat maçlar kazandık rakibimize karşı. O yüzden bence sahada da çok net bir üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımızda da ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk bu da puan durumundan çok açık bir şekilde belli."

Kaynak: DHA

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