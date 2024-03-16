Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig\'de Karşı Karşıya

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 29 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 76 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 29 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 49 puanla 3. sırada yer alıyor. İki ekip bugüne kadar 134 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu rekabette Fenerbahçe, 51 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor 44 maçı kazanmayı başardı. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı.
Ligde 102. randevu
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 101 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 40 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin 134 golüne, bordo-mavililer 106 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi 3-2'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 40 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.
9 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Yeni stadyumda 8. kez
Karadeniz ekibi 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere konuk olduğu Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yakaladığı yenilmezlik serisini bu stada taşıyamadı. Fenerbahçe, rakibine karşı 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere burada 7 kez sahaya çıktı. Bu süreçte Trabzon ekibi ligde 4 galibiyet alırken, Fenerbahçe tek galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı.
En gollü maçlar
İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.
Ligin en golcü takımı
Süper Lig'de 29 hafta itibarıyla 76 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 27 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 76 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.
İsmail Kartal ile Abdullah Avcı 11. kez rakip
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 10 karşılaşmanın 5'ini Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele berabere tamamlandı.
Halil Umut Meler düdük çalacak
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. - İSTANBUL
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Rize temsilcisi, son hafta deplasmanda Galatasaray'a 6-2 yenildi ve 7. sırada yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine kadroda yer alamayacak. İlk yarıda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kaybetmişti.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Altay, yarın Sakaryaspor ile karşılaşacak. Altay, 15 puanla 17. sırada yer alırken, ev sahibi Sakaryaspor ise 44 puanla 4. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını ise Sakaryaspor 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor deplasmanında 3 eksikle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, Becao'nun dönüşü bekleniyor. 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Yakın zamanda Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.
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