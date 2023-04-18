Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica getirildi! İşte Hırvat çalıştırıcının Karadeniz ekibine maliyeti - Son Dakika
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Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica getirildi! İşte Hırvat çalıştırıcının Karadeniz ekibine maliyeti

18.04.2023 15:56

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmeler sonrası anlaşmanın detayları da netlik kazandı. Hırvat hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan kulüp, Bjelica'ya yıllık 1.3 milyon euro ödeyecek.

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ayrılığının ardından Trabzonspor, yeni hoca arayışında mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı.

1.3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'a getirdiği Nenad Bjelica ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Hırvat hocaya yıllık 1.3 milyon euro maaş verecek.

EVRAKLAR YETİŞİRSE SİVAS MAÇINDA SAHADA

Bu akşam Trabzon'a gidecek Nenad Bjelica, çarşamba günü antrenmana çıkacak. Deneyimli hoca, evrakların yetişmesi durumunda Sivasspor maçına takımın başında çıkacak.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile her konuda anlaştı! İşte Hırvat hocanın maliyeti
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile her konuda anlaştı! İşte Hırvat hocanın maliyeti
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile her konuda anlaştı! İşte Hırvat hocanın maliyeti
YORUMLAR (1)
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Nenad Bjelica, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica getirildi! İşte Hırvat çalıştırıcının Karadeniz ekibine maliyeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica getirildi! İşte Hırvat çalıştırıcının Karadeniz ekibine maliyeti - Son Dakika
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