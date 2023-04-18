Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica getirildi! İşte Hırvat çalıştırıcının Karadeniz ekibine maliyeti

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın ayrılığının ardından Trabzonspor, yeni hoca arayışında mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'a getirdiği Nenad Bjelica ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Hırvat hocaya yıllık 1.3 milyon euro maaş verecek.
Bu akşam Trabzon'a gidecek Nenad Bjelica, çarşamba günü antrenmana çıkacak. Deneyimli hoca, evrakların yetişmesi durumunda Sivasspor maçına takımın başında çıkacak.
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