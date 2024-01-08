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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Müzeyyen Dilek Özbiler ve Vanesa Santana'yı transfer etti - Son Dakika
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Müzeyyen Dilek Özbiler ve Vanesa Santana'yı transfer etti

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Özbiler, santrfor pozisyonunda oynarken, Vanesa ise merkez orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Müzeyyen Dilek Özbiler ve Vanesa Santana\'yı transfer etti
08.01.2024 - 15:18,
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz ekibine katılan Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'ya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Santrfor pozisyonunda oynayan Özbiler, futbolculuk kariyeri boyunca Akdeniz Nurçelik Spor, Adana İdmanyurdu, Kireçburnu Spor, Samsun Yappa Spor, 1207 Antalya Spor, Ataşehir Belediye Spor ve Gaziantep ALG Spor'da forma giymiştir.

Merkez orta saha pozisyonunda oynayan Vanesa, futbolculuk kariyeri boyunca Boca Suniors, America de Cali, Deportivo Huila, ED Guarico, Logrono, Sporting de Huelva ve Deportivo Alaves kulüplerinde forma giymiştir."

Kaynak: AA
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