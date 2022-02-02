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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

02.02.2022 14:01
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor


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