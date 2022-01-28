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Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

28.01.2022 22:39
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, rondo çalışması ile sona erdi. Bu arada, yeni transferlerden Enis Destan, Batuhan Kör ile Taha Altıkardeş'in de antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Cumartesi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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