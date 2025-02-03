Trabzonspor Kupa Yolunda İddialı - Son Dakika
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Trabzonspor Kupa Yolunda İddialı

Trabzonspor Kupa Yolunda İddialı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 yenerek moralli başladı. Hedef şampiyonluk.

03.02.2025 13:17
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Trendyol Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalarak tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya moralli bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, ikinci maçında 5 Şubat Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İskenderunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, dış sahada yaşadığı kötü sonuçları geride bırakıp, bu müsabakayı kazanarak kupada kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

16 kez final oynadı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçı son saniye golüyle 3-2 kaybederek, kupayı müzesine götürememişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise kupayı almak istiyor. A Grubu'nda lider konumda yer alan bordo-mavili takım, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

9 kez şampiyon oldu

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u finalde mağlup etti.

Trabzonspor'un, Türkiye Kupası şampiyonlukları şöyle:

1976-1977: Beşiktaş

1977-1978: Adana Demirspor

1983-1984: Beşiktaş

1991-1992: Bursaspor

1994-1995: Galatasaray

2002-2003: Gençlerbirliği

2003-2004: Gençlerbirliği

2009-2010: Fenerbahçe

2019-2020: Alanyaspor - TRABZON

Kaynak: İHA

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