Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar" - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar"

05.09.2022 12:53
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar"

Trabzonspor maçında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede?

Trabzonspor maçında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hakem kararlarını eleştirdi.

"Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz"

Bordo-mavililer karşısında iki penaltılarının görmezden gelindiğini savunan Başkan Tarık Aksar, "Oyuncumuzun kolundan çekiliyor, düşüyor. Kendini bırakmıyor. Diğer tarafta oyuncumuza dirsek atılıyor. Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz. VAR sistemine ya attığımız golü iptal ettirmek için gidiyorlar ya da penaltımızı iptal etmek için gidiyorlar. Fenerbahçe maçında da aynısı oldu, penaltımız verilmedi ve VAR'a bile bakılmadı" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunda kabuk değişmesi lazım"

"Bizi görmezden geliyorlar. Ne işi var Süper Lig'de dediler. Bugün var, yarın yok diyorlar; ayıp ve günah" cümlelerine yer veren Aksar, şöyle devam etti:

"Ben hak ettim ve hak ettiğim yere geldim. Sizin kurduğunuz takımlar 100 milyon Euro, ben 4.5 milyon Euro'ya takım kurdum. Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz? Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar. Her şeyde kabuk değişiyor, artık Türk futbolunda da kabuk değişmesi lazım. Emeklerimize yazık. Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Adamlar çağırmadı bile."

"Ses çıkarmaya devam edeceğiz"

İlerleyen haftalarda hatalara karşı tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini de belirten Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Kavgacı olmaktan kaçınıyorum, kimseyle kötü olmayalım diyorum fakat böyle hakkımız yeniyor. Bundan sonra ses çıkarmaya devam edeceğiz, hakkımızı yedirmemek için" şeklinde konuştu.

"Herkes her şeyi görüyor"

TFF ile konu hakkında bir görüşme yapıp yapmayacaklarına yönelik gelen bir soruyu Aksar, "TFF Başkanı bizim ağabeyimiz ama herkes her şeyi görüyor. TFF yetkilileri geliyor maçlarımıza, onlar da görüyor. Bu kadar haksızlık olmaz" diye cevaplandırdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement