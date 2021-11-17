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Trabzonspor milli oyuncularının dönüşünü bekliyor - Son Dakika

Trabzonspor milli oyuncularının dönüşünü bekliyor

17.11.2021 12:50
Trabzonspor milli oyuncularının dönüşünü bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de 12'nci haftayı 30 puanla namağlup lider geçen Trabzonspor, 16 oyuncusunu milli takımlara gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'de 12'nci haftayı 30 puanla namağlup lider geçen Trabzonspor, 16 oyuncusunu milli takımlara gönderdi. Milli oyuncuların da takıma katılmasıyla bordo mavili takım 22 Kasım Pazartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli Futbol Takımı'na, Muhammet Taha Tepe Ümit Milli Takımı'na Ahmet Can Kaplan, Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ali Alperen Çelik ve Veysel Sönmezsoy ise U 19 Milli Takımı'na çağrıldı.

Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis Yunanistan, Marek Hamsik Slovakya, Andreas Cornelius Danimarka, Anders Trondsen Norveç, Edgar Ie ise Gine Bissau Milli Takımı'ndan davet aldı.ÖMÜR'DEN KRİTİK ASİSTA Milli Takım'da kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında kalesinde 1 gol gördü, sakatlığı bulunan ve Karadağ maçında forma giyen Abdülkadir Ömür ise kırmızı beyazlıların ilk golünde asist yaparak Kerem Aktürkoğlu'na golü hazırlayan isim oldu. Yusuf Sarı maçlarda süre alamazken Berat Özdemir ise Karabağ maçının ilk 45 dakikasında saha kaldı.BAKASETAS SÜRE ALMADI Sakalığı nedeniyle Anastasios Bakasetas, Yunanistan'ın 2 maçında da görev almazken, Manolis Siopis, İspanya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve grubun son maçı Kosova karşılaşmasında kadroda yer almadı. TRONDSEN VE EDGAR KADRODA YER ALMADI Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Anders Trondsen ve Gine Bissau Milli Takımı'na çağrılan Edgar Ie ülkelerinin oynadığı 2 mücadelede de kadroda yer almadı. HAMSİK'İN DURUMU İYİ Dünya Kupası Elemeler, H Grubu'nda yer alan Slovakya'da Marek Hamsik, Slovanya'ya karşı oynana maçın ilk yarısında küçük bir sakatlık geçirdi. Maçın ikinci yarısına da çıkmayan Hamsik'in sağlık durumu iyi ve Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynayacağı maçta görev alabileceği öğrenildi. CORNELIUS DÜNYA KUPASI'NDADanimarka ile Dünya Kupası'na gitme şansı elde eden Andreas Cornelius takımının iki maçında da süre alsa da gol katkısı yapamadı. Faroe Adaları maçının 67'nci dakikasında oyuna dahil olan Danimarkalı, İskoçya maçına ise ilk 11'de başladı. AHMETCAN KAPLAN VE SÜLEYMAN CEBECİ'DEN GOL Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının kadrosuna dahil edilen Muhammet Taha Tepe karşılaşmalarda süre almazken, Ahmetcan Kaplan, Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ali Alperen Çelik ve Veysel Sönmezsoy'un kadroda yer aldığı U19 Milli Takımı Elit Tur oynamaya hak kazandı. Grup liderliği maçında Romanya karşısında hem Ahmetcan Kaplan hem de Süleyman Cebeci attığı gollerle takımına katkı sağladı. BRUNO PERES DÖNÜYOR Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak formasına uzak kalan Bruno Peres'in Gaziantep FK maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve takımla da çalışmalara başlayan Peres'in dönüşüyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın da eli güçlenmiş olacak.GAZİANTEP MAÇINDA 4 EKSİK

Bordo mavili takımda kart cezalısı Uğurcan Çakır, Fode Koita, Hüseyin Türkmen ve Anastasios Bakasetas'ın ligin 13'üncü haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş deplasmanında saklanarak oyundan çıkan Bakasetas'ın 14'üncü haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor.


Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Gaziantep, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor milli oyuncularının dönüşünü bekliyor - Son Dakika Spor


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