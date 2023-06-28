Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton ile anlaştı - Son Dakika
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Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton ile anlaştı

Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton ile anlaştı

28.06.2023 10:05

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica'nın istediği Mislav Orsic, Southampton ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Orsic, geçen sezon Southampton formasıyla 32 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transferini çok istediği vatandaşı Mislav Orsic, bordo-mavili formayı giymeye hazırlanıyor.

SOUTHAMPTON İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre Southampton forması giyen Mislav Orsic, Trabzonspor'a imza atamaya çok yakın. Bordo-mavililer, İngiliz takımıyla her konuda anlaşma sağladı. Büyük bir sürpriz olmazsa resmi imzalar önümüzdeki günlerde atılacak.

ZAGREB'DE ALTIN ÇAĞINI YAŞADI

Mislav Orsic geçen sezon Southampton formasıyla 32 maça çıktı. Hırvat futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin pik yaptığı Dinamo Zagreb'de ise 4.5 sezonda 214 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 91 gol ve 40 asistlik skor katkısı üretti.

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