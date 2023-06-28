Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton ile anlaştı

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transferini çok istediği vatandaşı Mislav Orsic, bordo-mavili formayı giymeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Southampton forması giyen Mislav Orsic, Trabzonspor'a imza atamaya çok yakın. Bordo-mavililer, İngiliz takımıyla her konuda anlaşma sağladı. Büyük bir sürpriz olmazsa resmi imzalar önümüzdeki günlerde atılacak.
Mislav Orsic geçen sezon Southampton formasıyla 32 maça çıktı. Hırvat futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin pik yaptığı Dinamo Zagreb'de ise 4.5 sezonda 214 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 91 gol ve 40 asistlik skor katkısı üretti.
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