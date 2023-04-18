Trabzonspor, Nenad Bjelica'yı resmen duyurdu - Son Dakika
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Trabzonspor, Nenad Bjelica'yı resmen duyurdu

18.04.2023 17:28

Trabzonspor'un yeni çalıştırıcısı Nenad Bjelica oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, Hırvat teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzonspor, dün gece İstanbul'a getirdiği Nenad Bjelica'nın göreve başladığını resmen duyurdu. Bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcıyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DINAMO ZAGREB İLE TARİH YAZDI

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı. Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

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