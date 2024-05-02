Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek üçüncülük iddiasını güçlendirmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek üçüncülük iddiasını güçlendirmek istiyor

Trabzonspor, Samsunspor\'u mağlup ederek üçüncülük iddiasını güçlendirmek istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin galibiyeti ve rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda üçüncülük yarışında büyük bir avantaj sağlanacak. Eren Elmalı da cezasının bitmesiyle Samsunspor maçında forma giyebilecek.

02.05.2024 10:59
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Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor'u mağlup ederek üçüncülük iddiasını güçlendirmek istiyor. Bordo-mavililerin galibiyeti ve üçüncülük yarışındaki rakipler Başakşehir ile Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda ise Karadeniz temsilcisi büyük bir avantaj sağlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. 2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, bu sezon başında Süper Lig'e çıkmıştı. Bordo-mavililer, 13 yıllık aranın ardından resmi bir müsabaka için Samsun deplasmanına gidecek. İki takım arasında Samsun'da oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren son maç 21 Eylül 2011'de oynanmıştı.

Trabzonspor üçüncülük için avantaj peşinde

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvede yalnız kalmasının ardından Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de kendisine üçüncülük hedefi koydu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle üst basamakları hedefleyen Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasını kazanması halinde bu hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Bordo-mavililerin en yakın takipçisi olan Başakşehir'in 52 puanı bulunurken, Beşiktaş'ın ise 51 puanı var. Trabzonspor'un, Samsunspor deplasmanından sahadan 3 puanla ayrılması ve en yakın takipçileri Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında mağlup olması ve Beşiktaş'ın da Çaykur Rizespor'a puan kaybetme olasılığında ise Karadeniz ekibi büyük bir avantaj yakalayacak.

Eren Elmalı geri dönüyor

Trabzonspor'un, Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Eren Elmalı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde Samsunspor maçında görev alabilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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