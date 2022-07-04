Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmasıyla devam ederken geniş alan oyunları ile sona erdi.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Ljubljana 'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, TSİ ile 19.00'da basına kapalı olarak ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

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