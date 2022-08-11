Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 yenerek Süper Kupa 'yı müzesine getiren ve ligin ilk haftasında İstanbulspor 'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona iyi başlayan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Hüseyin Türkmen , Serkan Asan ve Marek Hamsik, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika

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