Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u yendi

Son Güncelleme: 11.08.2023 23:16

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun açılış maçında Antalyaspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin 9. dakikasında Stefano Denswil'in attığı gol, sezonun ilk golü oldu. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yaptı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavili ekip kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

SEZONUN İLK GOLÜ DENSWIL'DEN

Mücadelenin 9'uncu daikasında bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Stefano Denswil, Trenyol Süper Lig'in bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Son Dakika: Süper Lig'de sezonun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

BJELİCA SARI KART GÖRDÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 54. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Son Dakika: Süper Lig'de sezonun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR İYİ BAŞLADI

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yaptı.

Son Dakika: Süper Lig'de sezonun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
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Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u yendi - Son Dakika
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