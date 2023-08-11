Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavili ekip kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

SEZONUN İLK GOLÜ DENSWIL'DEN

Mücadelenin 9'uncu daikasında bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Stefano Denswil, Trenyol Süper Lig'in bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

BJELİCA SARI KART GÖRDÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 54. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

TRABZONSPOR İYİ BAŞLADI

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yaptı.