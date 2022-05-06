Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu

06.05.2022 22:47

Hatayspor-Trabzonspor karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı. Bir Trabzonspor taraftarı, Hatayspor maçında sahaya dalarak metrelerce koştuktan sonra kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı. Taraftar daha sonra güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

Geçen hafta Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, bordo-mavili bir taraftarın sahaya daldığı anlar dikkat çekti.

Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya daldı! Uğurcan Çakır'a sarılmak için metrelerce koştu

UĞURCAN ÇAKIR'A SARILDI

Trabzonspor'un şampiyonluğu ilan ettiği Antalyaspor maçında son düdüğü beklemeden taraftarların saha girmesi tepki çekmişti. Bu kez Hatay'da bir Trabzonspor taraftarı sahaya girerek Uğurcan Çakır'a sarıldı. Taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya daldı! Uğurcan Çakır'a sarılmak için metrelerce koştu
Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya daldı! Uğurcan Çakır'a sarılmak için metrelerce koştu
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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu - Son Dakika
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