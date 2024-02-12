Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hedefimize doğru hareket ediyoruz

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ligde hedeflerine doğru hareket ettiklerini, kupada da ilk 8 içerisinde olduklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ulaşılabilir hedefleri için yollarına devam ettiklerini belirterek, "Bugün, Antalyaspor maçıyla başlayan 8 maçlık müsabakanın sonuna geldik. Bu süreçte 4 tane maç kaybettik, 3 tanesini ise 1 haftada kaybettik. 3 tanesini kaybetmeyebilirdik ama bu 8 maçlık süreçte toplam 13, ilk 11'den ise 7-8 tane oyuncumuzdan mahrum kaldık. Afrika Kupası, 5 oyuncunun transferi, sakatlar… Bu süreçten daha sağlıklı çıkabilirdik. Galatasaray maçı dışındakileri kaybetmeyebilirdik, oyuncularımızın adım adım gelmesi ve Beşiktaş maçıyla değişen bir oyun var." şeklinde konuştu.

Her hafta oyun olarak üzerlerine koyduklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızı bu süreçte üzmüş olabiliriz. Ben Trabzon'un ve Trabzonspor taraftarının ne hissettiğini çok iyi bilen birisiyim. Bazen sağ duyulu insanlar arayıp birkaç konu başlığında destek oldular. Trabzonspor inatçıdır ve vazgeçmez. Sonuç olarak bunu göstermemiz gerekiyordu. Geçiş döneminde inişli çıkışlı konular olacaktır. Geldiğimiz süreçte Trabzonspor takımı 8. sıradaydı. Geldiğimiz noktada 25 puan topladık ve ulaşılabilir hedefimizin 3. ya da 4.'lük olduğunu söyleyip kupada devam edeceğimizi söylemiştik. Şu an hem hedefimize doğru hareket ediyoruz hem de kupada ilk 8 arasındayız. Her takım bu tür durumları yaşayabilir. Çok fazla kadro zafiyeti yaşamamıza rağmen saha içinde kalmaya özen gösterdim."

-"Trabzonspor'a gerçek paralarını etmeyen oyuncular almadık"

Avcı, transfer dönemi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Özellikle transfer döneminde Trabzonspor'u çok hassas ve dikkatli bir şekilde düşünerek başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzonspor'a zarar vermeyecek şekilde planlamaya çalıştık. Ara transfer dönemi zordur. Son günde milyon avroların döküldüğü süreci Trabzonspor'a zarar vermemek için gerçekleştirmedik. Net ve marka oyuncularla da görüştük, geleceklerdi ama olmadı. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile günde 7-8 kez telefonla görüşüyordum. Bugün bir oyuncu aldık, Thomas. Gördüğünüz üzere net bir şekilde takıma uyum sağladı. Geçmişi, kariyeri ve performansıyla katkı sağlıyor. Bu süreçte Trabzonspor'a, gerçek paralarını etmeyen oyuncuları almadık. Gelecek transfer dönemi daha iyisini yapacağız." diye konuştu.

Son haftalarda en domine oyunlarını da oynadıklarını vurgulayan Avcı, "Hem topa sahip olduk hem de fazla pozisyonlara girdik. Daha iyi olabilirdi ama böyle oldu. Rakip takımın kalecisi Erce Kardeşler iyi bir performans sergiledi. Thomas Meunier 2 maçtır bizimle olmasına rağmen çok önemli katkılar sağladı. Enis Bardhi için ise ayrı bir parantez açacağım. Taraftarların ne istediğini bilen ve gerçekleştiren bir ekip olarak, oyun içindeki protestoların hiçbir şeyi geri getirmediğini biliyoruz. Eleştiri tabii ki olacaktır. Enis Bardhi'ye Avrupa'dan teklifler gelmesine rağmen takımın bu durumuna yardımcı olup kalmak istedi. Bugün itibarıyla performansı çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Avcı, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketini Atakaş Hatayspor'un ve Volkan Demirel'in tam merkezinde yaşadığını hatırlatarak, "Volkan Demirel, deprem felaketinde Hatayspor'daydı. O süreçten sonra takımına sonuna kadar sahip çıktı. Bugün baktığınızda maçlarını kendi şehrinde oynayamıyor. Belki antrenman sahaları 1 saat uzaklıkta. Lige enerji katıyorlar. Karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Türk futboluna futbolculuk döneminde katkı sağladı, teknik direktörlük döneminde de katkı sağlayacak. Hatayspor'a ve Volkan Demirel'e bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

-"Stopere soğuk oyuncuyu sokmam"

Avcı, maç içerisinde yaptığı oyuncu değişikliklerine ilişkin de şunları söyledi:

"Biz, rakibe göre opsiyonlar çıkartıp ona göre çalışmalar yapıyoruz. Burada isim önemli değil. Bugüne özel bizi karşılamalarında, topa sahip olmayı ve özellikle merkezdeki durumu çalıştık. Burada sabır çok önemli. Topa sahip olmak önemli. Bugün itibarıyla oyuncularımız son ana kadar plana sadık kalarak uygulamaya çalıştılar. Fernandez'i sakatlanmadan kullanmak istiyoruz. Devre arasında bir ağrısı olduğunu ancak biraz daha oynamak istediğini söyledi, biz de belli bir noktaya kadar oynattık. Sonra da kendisi çıkmak istediğini bize söyledi. Mecbur kalmadıkça stoper bölgesine dışarıdan soğuk oyuncuyu sokmam. Mendy de orada oynayabiliyor. Soğuk oyuncunun savunmanın merkezine girmesine izin vermem. Sıcak oyuncuyla devam etmek daha önemliydi. Bazı teknik adamların bazı düşünceleri ve uyguladıkları vardır. Çoğu antrenör de bu konuda benzer düşünceyi benimsedi. O yüzden böyle bir karar verdik."

Avcı, Afrika Uluslar Kupası finalinde mücadele eden Onuachu ve Pepe'nin dönüşüyle ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Bugün tercümanımız ve idari menajer yardımcımız Ercan vasıtasıyla Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'yi aradık. Çok müsait değillerdi. Maçtan sonra konuşacağız tekrardan. Pepe şu anda eğlencede. Onuachu da Nijerya'ya dönüyor, ikincilik kutlamaları olacak. 'Paul ve Pepe gelecek her şey tamam olacak' diye bir düşünce olmasın. 1 aydır oradalar ve aldıkları süre çok az. Maç oynamadılar. Antrenman verileri çok düşüktür. Maçtan maça olduğu için performans departmanımız iki oyuncunun da verilerini istedi. Gelir gelmez sürecin ne olacağına ve kaç dakika süre vereceğimizi planlayacağız."

Kadro dışı kalan Umut Bozok'un affedildiğini ifade eden Avcı, "Umut Bozok'un transferini ben yaptım. Ligin gol kralıydı. Futbolun içinde iniş çıkışlar vardır. Kafamın arkasında plan yoktur her şeyi net olarak söylerim. İnsanlar ayrılabilirler ancak doğru ayrılmalıdırlar. Umut'un transferi gerçekleşmedi, kendisiyle birazcık ses tonumu yükselterek konuşma yaptım. Kendisi de bize yardımcı olmak istediğini söyledi ve takıma dahil oldu. Sonuçta kulübün oyuncusu, maaşını alıyor. Bu sancılı süreçte faydalanmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın ona destek vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Avcı, Trabzonspor teknik direktörlüğü görevinin çok büyük sorumluluk istediğini belirterek, "3 seneden fazla oldu buradayım. Bu süreçleri, inişli çıkışları dönemi de çalışarak geçiriyorum. Yüklerimiz ağır. Maç kazanmak bize iyi hissettirdi. Taraftarımız da mutlu oldu. Ulaşılabilir hedefte sapma yok, kimse algılarla hareket etmesin. Ben şehrin ve taraftarın ne istediğini çok iyi bilen birisiyim. Başımızın üzerindeki taraftarımızın tekrardan yüzünü güldüreceğiz. Önümüzdeki sezonun planlamasını da yoğun şekilde yapıyoruz. Beşiktaş'a bakıyorsunuz mesela 5 hoca değiştirdiler ama ne değişti? Algılarla hareket etmeyelim, bana değil Trabzonspor'a destek vermeye devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.