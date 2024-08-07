Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien karşısında avantajlı skor elde etmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien karşısında avantajlı skor elde etmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien karşısında avantajlı skor elde etmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien karşısında avantajlı skor elde etmek istediklerini söyledi. Avcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve heyecanlarının yüksek olduğunu belirtti.

07.08.2024 17:59
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sezonunda olduğu gibi bu sezon da heyecanının çok yüksek olduğunu belirterek, Rapid Wien karşısında ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunu yukarıya doğru geliştirdiklerini belirterek, "Avrupa kupalarının ikinci turunu oynayacağız. Başlangıçlar zordur ve kolay değildir. Çok fazla ara vermeden iki tane hazırlık maçı oynayabildik. İki tane de resmi müsabaka oynadık. Avrupa'da Ruzomberok karşısında performans olarak baktığımızda oyun olarak yukarıya doğru seyreden bir durum var. Yeterli mi, değil. Her turu geçtikten sonra rakipler zorlaşacak. Şimdi Avusturya'nın köklü kulüplerinden biri olan Rapid Wien ile oynayacağız. Daha planlı ve organize bir rakip. Top rakipteyken baskılı oynayıp yönlendirmeleri yapabilen, topun arkasına geçebilen planları, organizasyonları olan bir takım. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Hem savunmada hem hücumda analizlerle birlikte konu başlıklarına çalıştık. İyi bir hafta geçirdik. Umarım Ruzomberok ile oynadığımız son maçtan daha iyi bir performans ortaya koyduğumuz, taraftarımızın bize vereceği desteğiyle beraber iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. İlk maçta turu cebinize alamıyorsunuz. Avantajlı bir skor ve iyi bir oyunla birlikte yukarıya giden durumumuzu yarın akşam taraftarımızın desteğiyle avantaja çevirmek istiyoruz" dedi.

"Aramıza bir sol stoper katılacak"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirten Avcı, "Duymuşsunuzdur aramıza bir sol stoper katılacak. İki oyuncu transferi daha planımız var. Karşılıklı uyum içinde çalışıyoruz. Doğru oyuncular üzerinden gittik. Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi heyecanım çok yüksek, ekibimin de öyle. Taraftarımızın desteğini arttırarak devam edersek biz ekip olarak onlara çok doğru cevaplar vereceğiz. Transferler gerçekleştiği zaman ve bu arayı da kazanarak devam edersek bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'un yeni sol stoperi Arseniy Batagov ile ilgili olarak ise Avcı, "Kendisiyle görüştüm. Eksik yönleri de var. Kendisini geliştirmeye çalışacağız. Beklentimiz olan bir oyuncu. Çalışarak bir şeyler yapmamız gerekecek. Bundan sonra önceliğimiz forvete dönecek sonrasında ise orta sahaya oyuncusu olabilirse bakacağız" diye konuştu.

Lige girerken Avrupa'da maç kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Avcı, "Maç kazanmak lige girerken çok daha iyi his ettiriyor. Sene başı olmasına rağmen yarın akşam sıçrama maçlarımızdan bir tanesini oynayacağız. Ekip halinde bir plan yapıyoruz. Bizde planladığımızı oyunu sahada görmek istiyoruz. Zaman zaman hatalar olacak, bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Oyunu geliştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Ozan Tufan: "Turu geçmek istiyoruz"

Ozan Tufan ise ilk turdaki galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Galibiyeti sürdürebilmek gerçekten çok önemli. Rakip takımların tedirgin olmasını sağlayabiliyor. Yarın zor bir maç olacak ama biz hafta içi hocamızsın verdiği direktiflerle iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Sahada bunları doğru bir şekilde yansıtabilirsek tur avantajını elimize alabileceğimizi düşünüyorum. Bu gücümüz var. Çok iyi bir ekibe sahibiz. O yüzden bunu yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

"İnşallah şampiyonlukla taçlandırabiliriz"

Trabzonspor'da adaptasyon adına hiçbir sorun yaşayacağını düşünmediğini belirten Ozan Tufan, "Milli takımdan arkadaşlarım var. Benim adıma önemli olan şehrin ve taraftarın, takım arkadaşlarımızın bir birine güven olduğu sürece bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Şampiyonluklara baktığımız zaman iyi bir takım arkadaşlığından geldiğini düşünüyorum. Hocamızın bize, bizim hocamıza olan güveniyle birlikte bu senenin bizim adımıza iyi geçeceğine düşünüyorum. İlk maçta burada kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Yolumuzu uzun önümüz açık inşallah güzel bir sezon bizi bekliyor. İnşallah şampiyonlukla taçlandırabiliriz "ifadelerini kullandı.

Trabzonspor son çalışmasını yaptı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda yarın akşam oynayacağı Rapid Wien maçı hazırlıklarını tesislerinde basına 15 dakikası açık olan bölümde yaptığı çalışmayla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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