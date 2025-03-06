Trabzonspor U19'da Devrim! Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor U19'da Devrim! Çeyrek Finale Yükseldi

Gözde Atasoy, U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselmesini kutladı.

06.03.2025 16:21
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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen U19 takımının, Avrupa'da bir devrim yaptığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK ile eşleşti. Kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, "Bu sezon Türkiye Kupası'nda bu format ilk kez deneniyor. Seyir zevki yüksek maçlar seyrettik. Bodrum ile eşleştik. Yarı finalde de Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibiyle evimizde oynayacağız. Finale doğru gitmek istiyoruz. Tüm takımlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen Trabzonspor U19 takımı hakkında da konuşan Atasoy, "Bugün bu coşkuyla buraya gelebilmemizin tek nedeni dün onların bize yaşattığı olağanüstü gurur ve mutluluk duygusu. Genç arkadaşlarımız, tarih yazdı. Bu gururun sadece Trabzonspor'a da ait olmadığını düşünüyorum. Tüm Türk futbolunun paydaşlarının da U19 takımımızı bundan sonrasında desteleyeceğine eminim. Trabzonspor tarihine bakacak olursak, şampiyon olduğu dönemlerde her zaman altyapıdan yetişmiş sporcuların payı o şampiyonlukta çok büyüktü. Trabzonspor'un altyapısından yetişen futbolcular her zaman Türk futbolunun seyir zevkini yükselten futbolculardı. Trabzonspor'un, altyapıdan yetişen Trabzonlu futbolcularla devrim yaptığını söylemek yanlış olmaz. Şimdide de bu gençlerimizin Avrupa'da devrim yaptıklarını düşünüyorum. Juventus ve Atalanta'nın ardından 3. İtalya takımıyla oynayacağız. Çok heyecanla o maçı bekliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor U19'da Devrim! Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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