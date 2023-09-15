Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı - Son Dakika

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:49

Transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i kadrosuna kattı. Trabzonspor, transferin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, transferin maliyetini KAP'a bildirdi.

BONSERVİSİ İÇİN 2.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Trabzonspor KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

5 YILLIK MAAŞ PLANI

Futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililerin futbolcuya senelere göre vereceği maaşlar söyle:

  • 2023-2024 futbol sezonu için8.000.000.-TL garanti ücret,
  • 2024-2025 futbol sezonu için9.500.000.- TL garanti ücret,
  • 2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,
  • 2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.
  • Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
  • 2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Trabzonspor, Umut Güneş'e formayı giydirdi! Alanyaspor'a 2.3 milyon euro ödenecek

Trabzonspor, Umut Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı - Son Dakika
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