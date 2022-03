Trabzonspor'un eski başkanları konuştu! - Son Dakika

Trabzonspor'un eski başkanları, şampiyonluğa giden bordo-mavili takımın dününden örnekler verip bugününü değerlendirdi.

Trabzonspor'un eski başkanları, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu, şampiyonluğa koşan takımın dününden örnekler verip bugünü değerlendirdi.

Salih Erdem: "Doğru hamleler başarıyı getirdi"

Trabzonspor Kulübü kurucuları arasında yer alan Salih Erdem, "2011 yılında şampiyonluğu göz göre göre elinden alınan Trabzonspor; bu sene şampiyonluğa en yakın. Yıllarca aradan sonra şampiyonluk, bu kenti bu camiayı çok rahatlatacaktır. Çünkü; bu şehir bunu hak etti. Yalnız şimdiden her tarafa şampiyon olduk diye yazmak biraz heyecanlı ve aceleci davranış. Tam destekle birlikte birkaç hafta daha sabır" dedi.

"Transferlerde hata yapmamak önemli" diyen Salih Erdem, "Bu yıl bu konuda kulüp çok iyi. Özellikle bizim yapımıza, anlayışımıza ve bünyemize uyacak oyuncuları bulmak önemliydi. Dış transferde titiz ve ekonomik davranılmasına devam edilmeli. Esas olan bu sezon olduğu gibi o oyuncuları bir arada kaynaştırmaktır. Ama başarı sadece yıldız isimlerle gelmez. Bir yandan da takımı gençleştirme çalışmaları var bu çok önemli ve doğru hamle. Yönetimin kurmayları güzel işler yapıyor. Seni hedefe ulaştıracak oyuncu profili, seni her hangi bir sebeple bırakıp gitmeyecek ve yarı yolda bırakmayacak olan kendi evladındır. Tabi ki Trabzon dışından kaliteli isimler ve faydalı olabilecek yabancı isimlerde olabilir ama takımda yerli oyuncu sayısı hatırı sayılır olmalı. Son yıllarda çok teknik adam değişikliği olmuştu, bundan artık hızla uzaklaşmalı. İsim güvenilirse kim olursa olsun, mesela; Abdullah Avcı'ya uzun süre istikrar gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Şamil Ekinc: "Şampiyonluk kutlamalarında birlikte olalım"

Görev yaptığı süre zarfında 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Başbakanlık Kupası kazanan Şamil Ekinci, "Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynayan, zirvede olan ve oraya yakışan bir takımdır. Futbola dair çok şey değilse de Trabzonspor'a olan sevgi ve bağlılık hiçbir zaman değişmez. Trabzonspor'un sevgisi geçmişte olduğu gibi bugün de belki biraz daha fazlasıyla dünyaya yayılmıştır. Böylesine bir kulüp ve güçlü bir camianın hedefi her zaman zirvedir. Trabzonspor'umuzun bugünkü başarılarını büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyorum. Takımımızın başarısı beni gururlandırıyor. Bugün takımımızın sahip olduğu kadro gerçekten çok başarılı ve bugüne kadar da çok iyi gidiyorlar" dedi.

"Yeniden o havayı yaşamak duygusal olacak"

Yeniden şampiyonluk yaşayacak olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Ekinci, "Trabzonspor'un bugün büyük bir puan farkıyla liderliğini sürdürmesi de çok güzel bir olay. Yanılmıyorsam bizim dönemimizde de 2. ya da 3. şampiyonluğumuzda da böyle bir puan farkı olmuştu. Ben takımımızın sezon sonuna kadar bu temposunu devam ettirip şampiyonluk kupasını kazanacağından şüphem yok. Hep beraber sevineceğiz inşallah. Takımımızın şampiyonluk kutlamalarında da mutlaka bulunmak isteriz. Çünkü yeniden o havayı solumak, o anları yaşamak bizim için de çok duygusal olacak" dedi.

Ahmet Celal Ataman: "Artık şampiyonluğu hak ettik"

Şampiyonluk yaşayan başkanlardan biri olarak tarihe geçen Ahmet Celal Ataman, "Çok hakkımız yendi, bilinçli şekilde sadece puanlarımızı değil, mutlu olma hakkımızı çaldılar. Çok oyunlar döndü. Uzun yıllardır Trabzonspor'a zarar verdiler, bu arada buna karşı biz de gerekli cevabı veremedik, reaksiyon gösteremedik. Unutmayalım ki bize bizden başka dost yok, baltaların toprağa gömülmesi gereken dönem, tam da bu dönem. Bu sezon gerek sergilenen futbol, gerek yönetimin çalışmaları, gerek teknik ekibin çalışkanlığı ve gerekse de taraftarın birlikteliği, her açıdan güçlü, takdir edilecek kadar tutarlı şekilde ilerliyor Trabzonspor" şeklinde konuştu.

"Tek vücut olabilseydik"

Futbolcuların şampiyonluğa inandığını vurgulayan Ataman, "Teknik direktör tam bizim yapımıza uygun, basiretli. Oyunu yaşıyor, açıklamaları tutarlı. Maç içinde kendini kaybetmiyor, Ahmet Suat hocaya benzetiyorum bu yönünü. Kendini frenleyebiliyor. Bizi çok hırpaladılar, bu yolda çok kayıplar verdik, insanlar öldü, büyük acılar çektik ama doğru hamlelerle artık şampiyonluğa yaklaştık. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Şunu unutmamalıyız; eğer biz uzun yıllar şampiyon olamadıysak, dış etkenlere karşı dik duramamamızın de etkisi var bunda. Eğer biz tek vücut olabilseydik başarı daha da erken gelirdi, bu araya 4-5 şampiyonluk daha sığdırabilirdik. Ama artık ileriye bakacağız, yeni şampiyonlukları kovalayacağız" dedi.

Mehmet Ali Yılmaz: "Şampiyonluk resmileştiğinde keyfini çıkaralım"

12 sezon Trabzonspor'un başkanlığını yapan Mehmet Ali Yılmaz, "Bugünkü dönem ile o zamanı kıyaslamak elbette mümkün değil. O zaman çok daha çekişmeli bir lig yaşandı. Yarışmacı takım sayısı çok fazlaydı. Trabzonspor öyle bir ortamdan şampiyon olarak kürsüye çıktı. 1983-84 sezonunda 2 puanlı sistem uygulanıyordu. Trabzonspor o dönem, 50 puan aldı ki, bu son yıllardaki en yüksek puandı. İkinci olan Fenerbahçe, 45, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ise 44'er puanı vardı. Yani, çok çekişmeli bir lig yarısı sonrası biz şampiyonluğa ulaştık" diye konuştu.

"Yerli futbolcularla başardık"

Mehmet Ali Yılmaz, şampiyonlukların tadının çok farklı olduğunu belirterek, "O dönemki şampiyonlukların anlamı ve tadı çok farklıydı. Yalnızca 2 yabancı kullanma hakkımız vardı. Forma giyen oyuncuların tamamına yakını bizim çocuklarımızdı. Şimdi ise daha kolay. Esas rakipler yok. Her takımda vasıfları tartışılan 14 yabancı var. Ben her fırsatta bu duruma karşı çıktığımı dile getirdim. Getirmeye de devam edeceğim. Bu uygulama gençlerin önünü kapatıyor. Türk futbolu için en büyük tehlikelerden birisi yabancı sayısının fazlalığı ve kalitesiz yabancılar. Ancak şampiyonluk her zaman şampiyonluktur. Resmileştiğinde bunun keyfini çıkarmalıyız. Emeğini geçenleri kutlamalıyız" açıklamasını yaptı.

Mustafa Günaydın: "Bu sıradan şampiyonluk olmayacak"

"Trabzonspor son iki sezondur inşa ettiği yapılanmanın sonuçlarını alıyor" diyen eski başkanlardan Mustafa Günaydın, "Bu sezon özellikle Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun teknik departmana müdahale etmemesi gelinen noktanın bana göre en önemli hamlesi. Benim dönemimden önce ve benim dönemimde de anlayış böyleydi. Sonrasında İstanbul kulüpleri bizim gibi olamadı ama bizi kendileri gibi yaptılar. İşin içine para girdi, teknik departmanların işine müdahale edildi, yabancı futbolcu savurganlığı arttı. Zaten ekonomik olarak geride kalan Trabzonspor, o kulüplere yanaşamadı, yanaştığında da haksızlıklarla şampiyonlukları elinden alındı. Sahada şampiyon olunsa da bu şampiyonluklar masada elimizden alındı" değerlendirmesini yaptı.

"VAR'ın adalet sağlaması önemli"

Trabzonspor bu sezon tarihi bir fırsat yakaladığını belirten Günaydın, "Camianın bütünlüğüne inandığım için maçlara geliyorum. Trabzonspor'un tüm kurulları, sivil toplum örgütleri, yerel medya ve en önemlisi taraftarların mutlaka ligin kalan bölümünde desteğini daha fazla arttırması gerekiyor. İç meselelerin gündeme getirilmemesi gerekirken dış güçlere karşı da her an dikkatli olunmalı. Tabi ki bu sezon VAR'ın adaletin sağlanması adına önemli bir yeri oldu. Bu takım şampiyon olacak fakat bu sıradan bir şampiyonluk olmamalı. Trabzonspor bu şampiyonluğu ihtilale çevirmeli ve o koltukta sürekli kalmalı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Anadolu kulüplerine ağabeylik yapmalı. Bu şampiyonluk Türk futbolunun durumunu yeniden gözden geçirmesi için önemli. Belki de bir milat olacak" ifadelerini kullandı.

Sadri Şener: "Bu ekiple iftihar ediyorum"

Bordo-mavili kulübün gidişatından çok memnun olduğunu ifade eden eski başkanlardan Sadri Şener ise, "Çünkü gerçekten çok iyi bir takımımız var. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu her maçtan sonra tebrik ediyorum. O da bana 'Size layık olmaya çalışıyoruz' gibi çok şık ifadeler kullanıyor. Ertuğrul Doğan da sağ olsun kulübe her anlamda destek sağlıyor. Diğer yöneticiler de zaten sevdiğimiz çocuklar. Bu ekiple iftihar ediyoruz, çok mutlu oluyoruz takımımızın başarısıyla. Hem başkanımız, hem yönetim kurulumuz, hem oyuncularımız inşallah mutlu sona ulaştırırlar, biz de onlarla iftihar etmeye devam ederiz" dedi.

Faruk Nafiz Özak: "Trabzonsporlu gençlerin, çocukların sayısı arttı"

Trabzonspor'a futbolcu, yönetici, en sonunda da başkan olarak hizmet eden Faruk Nafiz Özak, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda futbol sorumlusu olarak sahada olduğunu belirterek, "O dönemde Fenerbahçe ile yarıştık şampiyon olduk. 1995-96'da kaybettik. O zaman ne bir VAR sistemi, ne şike yasası yoktu. Bunlar olsaydı biz o dönemde 2005, 2011'de de şampiyonduk. 90 yıldır Türkiye'de şike veya teşvik var, ama adli ceza yoktu, onu da biz getirdik. Bu yönetim iş başına geldiği zaman, statta toplantı yaptık. Gelirler azalmış, uçan kuşa borcumuz var. Bu tablodan gelinen noktaya, bardağın dolu tarafından bakarsak çok mutluyuz. Yönetim özverili, takım iyi oynuyor, hoca ile şehir bütünleşti, tribünler dolu. Dünyanın her tarafından insanlar Trabzonspor formalarını giyerek geliyorlar. Trabzonsporlu gençlerin, çocukların sayısı arttı. Bu mutluluğu bize yaşatanlara teşekkür etmek lazım" şeklinde konuştu.

Nuri Albayrak: "Bu iş para ile bitmiyor, adalet sağlanınca gelinen nokta ortada"

Eski başkan Nuri Albayrak, "Öncelikle bu sezon VAR'ın sayesinde adaletin sağlanması bütün dengeleri değiştirdi. Hakem hataları olsa da genel olarak küçük görünen Anadolu takımlarının hakkı yenmedi. Trabzonspor'un bugün geldiği yer, büyük bütçelerle istediğini yapma hakkını kendisinde hak gören takımların, bu işin sadece transfer ve parayla olmayacağını görmeleri adına önemli bir örnek. Bütçe farkı ile Anadolu takımlarının hakkını yemek için onları ezenlerin, bugün adaletin sağlanması ile geldikleri nokta ortada. Yabancı futbolculara harcanan para kulüp yönetenlerin cebinden çıkmadığı için sorumsuzca para harcayanlar, har vurup harman savuranlar haksızlıklar ortadan kalkınca gerçeği gördüler. Ligin bugün zirvesinde Trabzonspor ve Anadolu takımlarının olması ve büyük olarak adlandırılan İstanbul takımlarının olmaması gerçeği ortaya koyuyor" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Çok acil bütçe açığını kapatmamız lazım"

Bordo-mavili kulüpte doğru adımlar atıldığını ve hedefe yaklaşıldığını vurgulayan İbrahim Hacıosmanoğlu da, "Başkanından oyuncusuna, yönetiminden teknik kadrosuna, personelinden taraftarına, bu büyük camiaya bu gururu yaşattıkları için minnettarız. Trabzonspor'da tarihi bir başarıya imza atan ve kısa sürede kupalara ambargo koyan Abdullah Avcı'nın kasketini de, kendisini de ayrı seviyorum. Trabzonspor efsanesinin doğduğu o yıllardaki gibi, bu sezon yaşanacak şampiyonluğun değerini, bundan sonra üst üste yaşanacak şampiyonluklar katlayacak. Bunu kolaylıkla başarabilir Trabzonspor ama bunu görmek, yani üst üste şampiyonluklar yaşamak istiyorsak, bütçede oluşan açığı hep beraber kapatmamız gerekiyor. Hep birlikte bütçedeki açığı tamamlamayı kendimize görev edinelim. Trabzonspor camiası büyüklüğünü şampiyonluk sonrası bir kere daha gösterecektir ve gereğini yapacaktır. Trabzonsporlu iş adamlarına, Trabzonspor sevdalılarına buradan çağrı yapmak istiyorum. Ben dahil olmak üzere vereceğimiz destek ile Trabzonspor'un bütçe açığını kapatalım" ifadelerini kullandı. - TRABZON