Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, iki farklı geriye düştüğü mücadelede Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililere, 90+8. dakikada galibiyeti getiren gol öncesi olanlar ise kıyameti kopardı.
Bartra'nın golü öncesi Gaziantep FK'de forma giyen Jevtovic'e faul yapıldığı görüşünde olan rakip taraftarlar adeta çılgına döndü. "Trabzon'da kara gece" etiketi Twitter'da gündem olurken taraftarlar hakem Mete Kalkavan, MHK ve TFF'ye ateş püskürdü.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:
Karşılaşmada Gaziantep FK 2. dakikada Maxim ve 10. dakikada Markovic ile 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen avantajı koruyamadı. Trabzonspor 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90+8. dakikada Bartra kaydetti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! 'Trabzon'da kara gece' etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı - Son Dakika