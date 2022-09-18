Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı

18.09.2022 20:00

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası hakem kararları büyük tepki çekti. Rakip takım taraftarları, Trabzonspor'un son dakikada gelen tartışma yaratan golüne tepki göstererek, sosyal medyada "Trabzon'da kara gece" etiketi altında binlerce paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, iki farklı geriye düştüğü mücadelede Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililere, 90+8. dakikada galibiyeti getiren gol öncesi olanlar ise kıyameti kopardı.

"TRABZON'DA KARA GECE"

Bartra'nın golü öncesi Gaziantep FK'de forma giyen Jevtovic'e faul yapıldığı görüşünde olan rakip taraftarlar adeta çılgına döndü. "Trabzon'da kara gece" etiketi Twitter'da gündem olurken taraftarlar hakem Mete Kalkavan, MHK ve TFF'ye ateş püskürdü.

Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde
Süper Lig'de kıyamet koptu! 'Trabzon'da kara gece' etiketi gündemin zirvesinde

14 DAKİKADA 3 GOL ATILDI

Karşılaşmada Gaziantep FK 2. dakikada Maxim ve 10. dakikada Markovic ile 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen avantajı koruyamadı. Trabzonspor 14. dakikada Trezeguet, 42. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90+8. dakikada Bartra kaydetti.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti

Mete Kalkavan, Gaziantep FK, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! 'Trabzon'da kara gece' etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Fenerbahçe'den Sambacılarına büyük jest! Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıldönümü sebebiyle Brezilya Ulusal Marşı çalındı
20:43 Trabzonspor'un tartışma yaratan golü sonrası Gaziantep FK'nin kaptanı Günay Güvenç isyan etti: Maçın önüne geçiyor bazı şeyler
20:43 Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum
20:42 Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı sözler: Çok din-devlet düşmanı var, onun için bir temizlik de icap edebilir
20:00 Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı
19:38 Paris'te toplanan fanatik Ermeniler, Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı
19:28 Başakşehir, Fatih Karagümrük maçında gol sesi yok
19:09 Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle mağlup etti
19:02 Bahçeli'den, Sultan Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert sözler: Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir
18:57 Süper Lig Gol Kralı yeniden ilk 11'de! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında kadrolar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 21:21:38. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un son dakikada kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı! "Trabzon'da kara gece" etiketiyle hakem kararlarına tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement