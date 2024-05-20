Trabzonspor'un Gol Makinesi Paul Onuachu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'un Gol Makinesi Paul Onuachu

Trabzonspor\'un Gol Makinesi Paul Onuachu

Trabzonspor'un 1-0 galibiyetiyle üçüncülüğü garantileyen Paul Onuachu, son 4 sezonun en skorer oyuncularından biri oldu. İngiltere'den transfer edilen Nijeryalı santrfor, ligde 15 gol kaydederek takımının en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de önemli bir gol güvencesi olarak öne çıkıyor.

20.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor'a galibiyeti getiren Paul Onuachu, Alexander Sörloht'dan sonra son 4 sezon içindeki en skorer oyuncularından biri konumunda bulunurken, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde de takımının en büyük gol güvencesi oldu.

Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 21 lig karşılaşmasında görev alabildi.

Çok fazla maçta görev alamamasına karşın takımının en golcü oyuncusu olan Onuachu, ligde bin 530 dakika sahada kalıp, 15 gol kaydetti.

Cornelius'u yakaladı

Onuachu, RAMS Başakşehir'e attığı golle Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u yakaladı.

Medipol Başakşehir filelerini havalandırarak skor sayısını 15'e yükselten Nijeryalı santrfor, Andreas Cornelius'u yakalarken, 2019-2020 sezonunda gol kralı (24) olan Sörloth'dan sonra bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı.

2020-2021 sezonunda Bakasetas ligde 13 gol kaydetmiş, Caleb Ekuban da 10 gol ile bu futbolcuyu takip etmişti. 2021-2022 sezonunda Cornelius 15, Anthony Nwakame 13, Djaniy Semedo 10 gol, geçen sezon da Trezeguet 11 gol ile en fazla skor üreten oyuncular olmuşlardı.

Paul Onuachu, maç başına gol ortalamasında ise Alexander Sörloth'u yakaladı. Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ile gol kralı olurken, maç başına 0,70, Onuachu ise 21 maçta 15 gol ile 0,71 ortalama elde etti.

28 puanlık katkı

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 64 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 28 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Fenerbahçe'yi 3-2, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2, İstanbulspor'u (2 gol) 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerken, Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

Kupada gol güvencesi

Onuachu, 28 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında takımının en önemli skor gücü olacak.

Kupada 3 maçta 161 dakika forma giyerek 1 gol atan Nijeryalı oyuncu, ligde üçüncülük hedefini gerçekleştiren bordo-mavili takımın, Ziraat Türkiye Kupası finali hedefi öncesinde de kilit isimlerden biri haline geldi.

Onuachu, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı sahasında 3-0 yenen bordo-mavili takımda ilk golünü kaydetmişti. Nijeryalı oyuncu, siyah-beyazlı takım ile ikinci yarıdaki karşılaşmada Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma giyememişti.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Gol Makinesi Paul Onuachu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un Gol Makinesi Paul Onuachu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement