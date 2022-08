Siopis: "Şuan tek isteğim Trabzonspor'un hedeflerini gerçekleştirmek"

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis, öncelikli lig maçına odaklandıklarını belirterek, "Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu maçla birlikte önümüze fırsat çıkabileceğini biliyoruz" dedi.

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncularından Manolis Siopis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her sezonun başlangıcının zor olduğunu dile getiren Siopis, "Her sezon başlangıcı zordur. Özellikle şampiyon olarak başlıyorsanız bu sizin için daha da zor olacaktır ama bizim için her zaman aynı olacak. Sezon başındaki çalışmaları sürdürmeye çalışıyorum. Sezon başı ya da ortası fark etmiyor. Her zaman kendimi yüzde 100 hazır tutmaya çalışıyorum" dedi.

Marek Hamsik'in sakatlanması, Berat Özdemir'in ayrılması ve Dorukhan'ın stoperde görev almasını değerlendiren Siopis, "Geçen sene de aynı durum yaşandı. 2-3 aylık bir periyotta Marek bizimle beraber olmamıştı. O periyotta ben oynama fırsatı bulup diğer arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti göstermiştik. Takımımız içerisinde çözüm var, burada oynayabilecek oyuncularımız da var. Dorukhan var, geride oynayabilecek Denswil var. Sorumluluk geçen seneyle aynı olacak" şeklinde konuştu.

Öncelikle lig maçına odaklandıklarını dile getiren Siopis, "Tabi ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz ancak buna katılmadan önce önümüzde oynayacağımız bir lig maçı var. Öncelikle bu maça odaklanmış durumdayız ama sonrasında şampiyonlar liginde gruplara kalmak istiyoruz. Bu maçla birlikte önümüze fırsat çıkabileceğini biliyoruz. Ayrıca grup aşamasına katıldıktan sonra kulübümüze sağlayacağımız ekonomik gelirin önemli olduğunun farkındayız" diye konuştu.

"Bakasetas'ın belgeseli insanların ilgilisini çekti"

Bakasetas'ın sosyal medyada yayınlanan belgeselinin, ülkesi Yunanistan'daki insanların ilgisini çektiğini vurgulayan Siopis, "Bakasetas burada oynamaya başladıktan 2-3 ay sonra Yunan halkının yüzde 50'si Trabzonspor'u ve şehri takip etmeye başlamıştı. Bu belgesel ülkemizde yayınlandıktan sonra bu şehrin kültürü ülkemizde çok fazla tanınmadığı için insanların ilgisini çekti. Birçok mecrada yayınlandı ve herkesin beğenisini kazandı belgesel" ifadelerini kullandı.

"Doğucan Haspolat dikkatimi çeken bir oyuncuydu"

Bordo-mavili takıma yeni katılan Doğucan Haspolat hakkında konuşan Siopis, "Geçen sene Bakasetas'la birlikte Kasımpaşa maçını izleme fırsatımız olmuştu ve dikkatimi çeken bir oyuncuydu. Ülkedeki en büyük yeteneklerden birisi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor ve çok iyi bir insan. Önümüzdeki yıllarda bu kulübe önemli teklifler getirebileceğini ve çok büyük katkılar sağlayacağından eminim" dedi.

"Hayalim Premier Lig'de oynayabilmek ama şu an Trabzonspor'un oyuncusuyum"

Futbol kariyeri ile ilgili soruyu yanıtlayan Siopis, "Stilimin İngiltere Premier Lig'e yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim Premier Lig'de oynayabilmek ama şu an Trabzonspor'un oyuncusuyum ve Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapmaya ve bütün hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu an tek hedefim bu" şeklinde konuştu.

"Biz geçen sene maç maç gittiğimize göre tarzımızı değiştirip farklı tarzlar denemiştik"

Şampiyonluk sürecinde en çok mutlu olduğu ve en hüzünlendiği anı anlatan Siopis, "En çok mutlu olduğum mutlu eden maç Galatasaray deplasmanında kazandığımız maçtı. En çok üzüldüğüm maç da Giresunspor'a karşı oynadığımız Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı maçtı" diye konuştu.

Rakibin oyun tarzına göre oyun formatının değişebildiğini vurgulayan Siopis, "Biz geçen sene maç maç gittiğimize göre tarzımızı değiştirip farklı tarzlar denemiştik. Alanyaspor'a karşı deplasmanda oynadığımız maçta hep beraber önde basarak çok daha farklı bir tarz göstermiştik ve başarılı olmuştuk. Bizim kendi tarzımız var ve rakibin oyun tarzına göre bu değişebiliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON