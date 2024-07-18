Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladıktan sonra 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Trabzon'da yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Yeni sezon hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.

18.07.2024 23:28
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam yaptığı antrenmanla yeniden başladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Szeged şehrinde tamamladıktan sonra 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Trabzon'da yeniden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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