Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasını 10. kez müzesine getirmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı yönetiminde lig şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan bordo-mavililer, bu kez Türkiye Kupası'na uzanmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Kupaya 4. turda Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, 5 turda ise Manisa FK'yı 3-1 ile geçti. Son 16 turunda ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1' mağlup ederek
çeyrek finalde Başakşehir ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.
Hedef Avrupa
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını zora sokan Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken, diğer taraftan ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek istiyor.
Daha önce 9. kez kazandı
Trabzonspor, kupayı daha önce 9 kez müzesine götürdü. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan final maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.
Trabzonspor kupada Başakşehir'e geçit vermiyor
Trabzonspor, rakibi Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar Turuncu-lacivertlilerle Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Öte yandan 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. - TRABZON
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